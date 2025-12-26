배민, 입점 업체 1년 성과 한눈에 보여준다

‘파트너 연말결산 리포트’ 선봬

누적 주문 수·TOP3 메뉴·누적 리뷰수 등 성과 확인

배달의민족 운영사 우아한형제들은 올 한 해 파트너들의 발자취를 한눈에 살펴볼 수 있는 '파트너 연말결산 리포트'를 제공한다고 26일 밝혔다.

파트너 연말결산 리포트는 배민과 함께한 한 해를 요약해 보여주는 페이지다. 연간 가게 운영 데이터를 바탕으로 단순한 매출 수치를 넘어 파트너가 만든 의미 있는 성장 기록과 변화를 담았다.

파트너 연말결산 리포트에서는 2025년 한 해(1월 1일~11월 30일) 동안 ▲누적 운영일 및 총 주문 건수 ▲고객이 가장 많이 선택한 메뉴 TOP3 ▲누적 리뷰 수 및 주요 리뷰 ▲가게 찜 누적 수 등을 확인할 수 있다.

이와 함께 ▲운영의 달인 ▲소통왕 ▲사랑받는 단골집 ▲찜 수집가 ▲쑥쑥성장 ▲라이징스타 ▲방문맛집 ▲혼밥친구 등 파트너가 획득한 성과를 다양한 상 형태의 콘텐츠로 확인할 수 있다. 이는 파트너의 강점을 직관적으로 보여주는 요소로, 지난 1년간의 우리 가게가 고객에게 어떤 특징으로 사랑받았는지 시각적으로 확인할 수 있도록 했다.

파트너 연말결산 리포트는 내년 1월 8일까지 각 파트너가 배민셀프서비스에 로그인 후 확인할 수 있다.

김창훈 우아한형제들 파트너사업개발센터장은 "파트너 연말결산 리포트는 가게를 운영하며 배민과 함께 쌓아온 파트너의 노력을 돌아볼 수 있도록 기획한 콘텐츠"라며 "지난 1년간의 여정을 돌아보며 2025년을 뜻깊게 마무리하고, 다가오는 병오년도 힘차게 시작하길 바란다"고 말했다.





김철현 기자



