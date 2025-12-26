본문 바로가기
중기·벤처

배민, 입점 업체 1년 성과 한눈에 보여준다

김철현기자

입력2025.12.26 09:25

‘파트너 연말결산 리포트’ 선봬
누적 주문 수·TOP3 메뉴·누적 리뷰수 등 성과 확인

배달의민족 운영사 우아한형제들은 올 한 해 파트너들의 발자취를 한눈에 살펴볼 수 있는 '파트너 연말결산 리포트'를 제공한다고 26일 밝혔다.


파트너 연말결산 리포트는 배민과 함께한 한 해를 요약해 보여주는 페이지다. 연간 가게 운영 데이터를 바탕으로 단순한 매출 수치를 넘어 파트너가 만든 의미 있는 성장 기록과 변화를 담았다.

배민, 입점 업체 1년 성과 한눈에 보여준다
파트너 연말결산 리포트에서는 2025년 한 해(1월 1일~11월 30일) 동안 ▲누적 운영일 및 총 주문 건수 ▲고객이 가장 많이 선택한 메뉴 TOP3 ▲누적 리뷰 수 및 주요 리뷰 ▲가게 찜 누적 수 등을 확인할 수 있다.

이와 함께 ▲운영의 달인 ▲소통왕 ▲사랑받는 단골집 ▲찜 수집가 ▲쑥쑥성장 ▲라이징스타 ▲방문맛집 ▲혼밥친구 등 파트너가 획득한 성과를 다양한 상 형태의 콘텐츠로 확인할 수 있다. 이는 파트너의 강점을 직관적으로 보여주는 요소로, 지난 1년간의 우리 가게가 고객에게 어떤 특징으로 사랑받았는지 시각적으로 확인할 수 있도록 했다.


파트너 연말결산 리포트는 내년 1월 8일까지 각 파트너가 배민셀프서비스에 로그인 후 확인할 수 있다.


김창훈 우아한형제들 파트너사업개발센터장은 "파트너 연말결산 리포트는 가게를 운영하며 배민과 함께 쌓아온 파트너의 노력을 돌아볼 수 있도록 기획한 콘텐츠"라며 "지난 1년간의 여정을 돌아보며 2025년을 뜻깊게 마무리하고, 다가오는 병오년도 힘차게 시작하길 바란다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

