[오늘의신상]애경산업, 안티에이징 브랜드 '로에비타' 론칭

신제품 '멜라이트 비타민 앰플 에센스' 선봬

애경산업이프리미엄 비타민 안티에이징 브랜드 '로에비타'(Loevita)를 론칭했다고 26일 밝혔다.

로에비타는 비타민 연구를 기반으로 성분의 효능과 안정성, 흡수력에 집중한 제품을 개발하는 브랜드다. 이를 통해 장기적인 피부 밸런스 케어를 제안한다.

로에비타 멜라이트 비타민 앰플 에센스 연출컷. 애경산업 제공 AD 원본보기 아이콘

브랜드 론칭과 함께 기미·피부 톤 개선에 중점을 둔 신제품 '멜라이트 비타민 앰플 에센스'를 선보인다. 제품은 '멜라이트 비타민C 앰플 볼'과 '멜라이트 광채 부스팅 에센스'로 구성됐다.

'멜라이트 비타민C 앰플 볼'은 순수 비타민C 56%, 나이아신아마이드, 글루타티온 성분을 80시간 동결 건조했다. '멜라이트 광채 부스팅 에센스'는 트라넥사믹애씨드와 토코페롤 등을 함유해 피부 톤 및 광채 케어에 도움을 준다.

멜라이트 비타민 앰플 에센스는 사용 시 광채 부스팅 에센스에 비타민C 앰플 볼을 직접 녹여 사용하는 방식이다. 비타민의 신선도와 분산 상태를 시각적으로 확인할 수 있는 것이 특징이다.

로에비타 브랜드 관계자는 "오랜 연구 끝에 프리미엄 비타민 안티에이징 브랜드를 선보이게 됐다"며 "피부에 필요한 비타민의 본질에 집중해 장기적인 피부 밸런스와 탄탄한 안티에이징 솔루션을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>