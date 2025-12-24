본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시, 비봉~매송 도시고속도로 27~28일 통행 차단

정두환기자

입력2025.12.24 16:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

27일 오후5시~7시, 28일 오전8시~11시 수원방향 2개차로 차단
천천IC~샘내IC구간은 27일 오후7시~28일 오전8시 전면 차단

경기도 화성시는 오는 27일 오후 7시부터 28일 오전 8시 사이 비봉~매송 간 도시고속도로 통행을 전면 차단한다고 24일 밝혔다.

화성시, 비봉~매송 도시고속도로 27~28일 통행 차단
AD
원본보기 아이콘

이번 통행 차단은 인천발 KTX의 도시고속도로 횡단을 위한 거더 가설 작업에 따른 조치다. 시는 시민의 교통 불편을 최소화하기 위해 가장 교통량이 적은 주말에 공사할 예정이다.


이에 따라 27일 오후 5시부터 7시까지, 28일 오전 8시부터 11시까지는 수원 방향 4개 차로 중 2개 차로가 차단돼, 2개 차로로만 통행이 가능하다.

특히 거더가 이송 및 거치되는 27일 오후 7시부터 28일 오전 8시까지는 천천IC~샘내IC 구간이 전면 차단된다.


전면 통제 시 통행 차량은 국도 98호선을 통해 우회할 수 있도록 했다. 시는 통행 차단 시간 동안 비봉~매송 간 도시고속도로 전 구간을 무료로 통행할 수 있도록 조치한다.


한편 인천발 KTX 직결사업은 수인선 어천역에서 경부고속선을 연결하는 3.19㎞의 철로를 신설하고 기존 송도역, 초지역, 어천역을 개량하는 공사다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주토피아 2 굿즈 "정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

트럼프, 나비 넥타이 매고 MC 변신…오랫만에 TV쇼 귀환

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

알리·테무에서 '사면 안 되는' 물건들

김건희특검, '정치자금법 위반' 윤석열·명태균 기소

새로운 이슈 보기