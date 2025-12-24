경북 고교생 2명, '대한민국 인재상' 선정…김동영·김나언

경북교육청(교육감 임종식)은 교육부가 주최하고 한국장학재단이 주관한 '2025 대한민국 인재상'에 경북소프트웨어마이스터고등학교(의성) 3학년 김동영 학생과 이서고등학교(청도) 2학년 김나언 학생 등 경북 지역 고교생 2명이 수상자로 선정됐다고 24일 밝혔다.

'대한민국 인재상'은 지혜와 열정으로 탁월한 성취를 이루고, 창의적 사고로 새로운 가치를 창출하며, 배려와 공동체 의식을 바탕으로 사회에 기여하는 우수 인재를 발굴격려하기 위해 마련된 상이다. 만 15세 이상 34세 이하의 대한민국 청년을 대상으로 매년 100명을 선발하며, 이 가운데 고등학생청소년 분과에서는 전국에서 40명이 최종 선정된다.

올해 경북 지역 수상자로 선정된 두 학생은 사이버보안과 로봇과학 분야에서 탁월한 성과를 거두며, 전문성과 사회적 책임 의식을 두루 갖춘 인재로 평가받았다.

경북소프트웨어마이스터고등학교 3학년 김동영 학생은 화이트해커 경진대회 교육부장관상과 아태 정보과학기술 국제학술대회(APIC-IST) Young Scientist Award를 수상한 사이버보안 분야의 유망 인재다.

재난 대응과 국가안보 관련 보안 기술 개발에 힘쓰는 한편, 안보 정책 연구와 자문 활동에도 참여하며 기술의 공공성과 사회적 책임을 실천해왔다.

이서고등학교 2학년 김나언 학생은 국제로봇올림피아드(IRO) 개인전 금메달을 비롯해 산업통상자원부장관상과 울산광역시장상을 수상한 로봇메이커 분야의 차세대 인재다.

재난 구조용 로봇과 친환경 3D프린팅 제품을 직접 설계제작해 기술의 실용성과 사회적 가치를 입증했으며, 세계 23개국이 참가한 국제대회에서 최고 기록으로 미션을 수행해 실전 문제해결력을 국제적으로 인정받았다. 또한 로봇 자율동아리 리더로서 후배 교육과 협업 문화를 이끌며, 의료구조 로봇 개발을 통한 사회 기여를 목표로 활동하고 있다.

임종식 경북교육감은 "미래 사회를 이끌어 갈 경북 학생들이 대한민국 인재상이라는 뜻깊은 성과를 거둔 것을 진심으로 축하한다"라며, "앞으로도 경북교육청은 학생들이 다양한 분야에서 재능과 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"라고 말했다.





