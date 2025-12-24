폴라리스그룹, 2026년 정기 임원인사…지준경 부회장 선임

폴라리스그룹은 24일 조직 경쟁력 강화와 중장기 사업 전략 실행력 제고를 위한 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다.

이번 인사는 그룹 차원의 전략 기능을 강화하는 한편, 각 계열사의 책임경영과 전문성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 특히 AI·바이오·소프트웨어 등 핵심 사업군 중심의 리더십 재편을 통해 성장 기반을 공고히 한다는 방침이다.

그룹 전략의 컨트롤타워 역할을 담당하는 그룹전략실 부회장에는 지준경 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 4,420 전일대비 75 등락률 -1.67% 거래량 142,890 전일가 4,495 2025.12.24 13:31 기준 관련기사 폴라리스오피스, '클라우드인의 밤'에서 과기정통부 장관상 2번째 수상공공·기업 업무, 'AI 기안·공동편집' 하나로… 폴라리스오피스-핸디소프트, 통합 생태계 띄운다폴라리스그룹, AI 통합 생태계 전략 발표회 개최…"일의 미래 팔 것" 전 종목 시세 보기 close 대표이사가 선임됐다. 지준경 부회장은 그룹 전반의 포트폴리오 전략 수립과 신성장 동력 발굴, 계열사 간 시너지 극대화를 총괄하며 중장기 로드맵 추진을 이끌게 된다.

계열사 대표이사 체제도 강화됐다. 폴라리스AI 폴라리스AI 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,803 전일대비 37 등락률 -2.01% 거래량 378,588 전일가 1,840 2025.12.24 13:31 기준 관련기사 폴라리스오피스, 3분기 매출 2390억·영업이익 104억…"계열사 호조 속 성장 가속"폴라리스AI, 어나더리얼과 비전 AI 산업안전 관리 플랫폼 개발 MOU코스피 전망치 줄줄이 상향…중장기 우상향 기대 지속 전 종목 시세 보기 close 대표이사에는 윤정희 경영지원본부장이, 폴라리스AI파마 대표이사에는 조원경 영업본부장이 각각 선임됐다.

이밖에도 이번 인사를 통해 각 계열사에서는 총 4명의 임원이 승진·선임됐다.

폴라리스그룹 관계자는 "이번 인사는 그룹의 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진하기 위한 인적 기반을 강화하는 데 의미가 있다"며 "각 사업 영역에서 전문성과 실행력을 갖춘 인재를 전진 배치해 계열사 간 시너지를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

아래는 폴라리스그룹 임원 인사 명단.

◇부회장 선임(그룹)

▲지준경(폴라리스오피스 대표이사)

◇대표이사 선임

▲윤정희(폴라리스AI)

▲조원경(폴라리스AI파마)

◇전무 승진

▲이성엽(폴라리스오피스 경영지원본부장)

◇상무 승진

▲장영남( 폴라리스우노 폴라리스우노 114630 | 코스닥 증권정보 현재가 503 전일대비 1 등락률 +0.20% 거래량 44,187 전일가 502 2025.12.24 13:31 기준 관련기사 폴라리스우노, 대미 수출 확대 업고 고환율 수혜…글로벌 성장 가속화폴라리스오피스, 3분기 매출 2390억·영업이익 104억…"계열사 호조 속 성장 가속"폴라리스오피스, 상반기 매출 1542억 전년比 28%↑…"하반기 핸디소프트 시너지" 전 종목 시세 보기 close 화학사업본부장)

▲임종철(폴라리스우노 생산전략본부장)

◇이사 승진

▲배재호( 폴라리스세원 폴라리스세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 1,065 전일대비 4 등락률 +0.38% 거래량 127,500 전일가 1,061 2025.12.24 13:31 기준 관련기사 폴라리스오피스, 3분기 매출 2390억·영업이익 104억…"계열사 호조 속 성장 가속"폴라리스세원, 친환경차 공조부품 수주 확대…고객사 다변화 본격화폴라리스오피스, 상반기 매출 1542억 전년比 28%↑…"하반기 핸디소프트 시너지" 전 종목 시세 보기 close 구매본부장)





