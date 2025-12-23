▲ 김영희(향년 76세)씨 별세, 김지헌(LG전자 상무)·김동혁(한림대 팀장)씨 모친상 = 23일 오전 11시30분, 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실(24일 오전 11시부터 조문 가능), 발인 26일 오전, 장지 서울시립묘지
꼭 봐야할 주요뉴스"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 김지헌(LG전자 상무)씨 모친상
2025년 12월 23일(화)
▲ 김영희(향년 76세)씨 별세, 김지헌(LG전자 상무)·김동혁(한림대 팀장)씨 모친상 = 23일 오전 11시30분, 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실(24일 오전 11시부터 조문 가능), 발인 26일 오전, 장지 서울시립묘지
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[단독]'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업
"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르
전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수
여성 BJ 거칠게 제압한 경찰에 비난 폭주…알고 보니 "낚였네"
"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파
"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파
'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC
트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전
전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수
멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'