거창군, 2025 통계업무 발전 기여 … 기획재정부 장관 표창 수상

전국사업체 조사 등 대규모 조사

성공적 수행 기여 공로 포상



경남 거창군은 국가 데이터 처가 주관하는 '2025년 통계업무 진흥 유공' 통계조사 부문에서 부총리 겸 기획재정부장관 표창을 받았다고 23일 밝혔다.

이번 포상은 전국사업체 조사 및 광업 제조업 조사 등 대규모 경제통계 조사에서 정확한 통계 작성에 기여하고 성공적으로 조사를 수행한 기관과 개인을 발굴해 공적을 기리고 확산하고자 마련됐다.

거창군은 경제통계 조사의 차질 없는 조사수행을 위해 체계적인 계획을 수립하고 민간업체의 적극적인 조사 참여를 유도하기 위해 SNS, 각종 배너와 현수막 설치 등 지역 실정에 맞는 다양한 온·오프라인 홍보 방법을 적극적으로 활용했다.

또한, 조사 기간 중 철저한 실사 지도를 통해 조사요원의 애로사항을 청취하고 해소해 조사 요원들이 조사에 전념할 수 있게 도왔고 정확한 조사입력과 내부 자체 점검으로 신뢰성 있는 정책과 연구 기초자료를 제공했다는 평가를 받았다.

군 관계자는 "이번 통계조사 표창은 어려운 통계조사 환경에서도 조사를 성공적으로 수행하기 위한 조사 요원들의 노고와 군민 및 대상사업체의 협조가 있었기에 가능했다"며 "내년에 있을 경제총조사 역시 차질 없이 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



