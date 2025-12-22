공공임대아파트 설계부터 입주까지 의견 개진…경북개발공사, 자문단 10명 위촉

경북개발공사(사장 이재혁)가 22일, 수요자 중심의 주거 공간을 실현하고 공공임대주택의 경쟁력을 강화하기 위한 'GBDC 드림홈즈 자문단 위촉식'을 개최하고, 자문위원 10명에게 위촉장을 수여했다. 수요자의 다양한 의견을 설계 초기 단계부터 반영해 공공임대주택의 경쟁력을 획기적으로 강화하고 입주민의 실질적인 생활 만족도를 높이는 것이 해당 자문단 운영의 주목적임을 밝혔다.

이번 자문단의 역할은 공사가 추진하는 주거사업 전반에 걸쳐 수요자의 시선에서 의견을 제시하는 것이다. 이를 토대로, 공감대를 형성할 뿐만 아니라, 진정한 의미의 '수요자 중심 공공임대주택' 설계를 실현하기 위한 의견 청취 및 아이디어를 발굴하기위해 여러 계층으로 자문단을 구성했다. 자문단 구성은 신혼부부, 주부, 청년, 시니어 등의 계층이며 경상북도 내 거주자로 구성됐으며 향후 2년간 활동할 예정이다.

경북개발공사에서 위촉한 자문단들이 한자리에 모여 화이팅을 외치고 있다. AD 원본보기 아이콘

자문단은 공공임대주택 등 건설 과정 중 계획 설계 단계부터 실시설계, 단위세대 내부 마감재 결정, 샘플세대 점검, 준공 전 입주자 사전 점검까지 전 단계에 걸쳐 의견을 개진하고, 공사에서는 실현가능한 의견들을 검토 후 반영할 계획임을 밝혔다.

이재혁 경북개발공사 사장은 "다양한 계층의 수요자로 구성된 자문단의 전문적이고 현실적인 의견을 적극적으로 반영해 공공임대주택의 품질을 한 단계 끌어올리고자 한다"며 "이번 자문단 운영을 통해 수요자 중심의 주거 환경을 조성하는 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자



