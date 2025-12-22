경주벚꽃마라톤 참가 신청 일정 연기…접속자 급증으로 시스템 점검

경주시는 제33회 경주벚꽃마라톤대회 참가 신청 접속자 급증으로 신청 일정이 연기됐다고 22일 밝혔다.

경주시에 따르면 참가 신청 개시 직후 지난해보다 3배 이상 많은 접속자가 동시에 유입되면서 접수 시스템에 일시적인 지연이 발생했다.

제33회 경주벚꽃마라톤대회 공식 홈페이지에 참가 신청 일정 연기에 따른 재접수 안내와 종목별 접수 일정이 게시돼 있다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 안정적인 접수 환경을 확보하기 위해 서버 점검과 시스템 보완 작업에 착수하고, 이에 따라 참가 접수 일정을 조정했다.

변경된 접수 일정은 ▲29일 오전 10시부터 하프코스(4000명) ▲30일 오전 10시부터 10km 코스(7000명) ◆31일 오전 10시부터 5km 코스(4000명) 순으로 진행된다.

전체 모집 인원 1만5000명은 선착순으로 마감된다.

이번 대회 참가 접수는 개인 신청과 카드 결제 방식으로만 진행된다.

다만 개인 신청을 완료한 참가자에 한해 접수 기간 중 공지되는 절차에 따라 단체 구성 전환 신청이 가능하다.

경주시 관계자는 "전국 러너들의 높은 관심으로 접속이 일시적으로 집중됐다"며 "접수 지연으로 불편을 드린 점에 대해 양해를 구하고, 안정적인 접수와 안전한 대회 운영을 위해 만전을 기하겠다"고 말했다.

제33회 경주벚꽃마라톤대회는 2026년 4월 4일 경주 보문관광단지 일원에서 개최된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>