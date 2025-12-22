본문 바로가기
동양생명, 설계사 리더스써밋 개최

문채석기자

입력2025.12.22 18:05

영업본부장 등 200여명 참여
2026년 전략·성장 비전 공유

동양생명 은 지난 18일 경기 고양시 인재개발원에서 보험설계사(FC) 영업본부장과 지점장, 매니저 등 약 200명이 참석한 가운데 '2026 FC영업본부 리더스 비전 써밋'을 개최했다고 22일 밝혔다.


성대규 동양생명 대표이사(앞줄 오른쪽 두 번째)가 FC영업본부 지점장 및 매니저 등 200여명과 함께 지난 18일 경기 고양시 동양생명인재개발원에서 열린 '2026 FC영업본부 리더스 비전 써밋'에서 미래 성장 비전을 공유하며 기념 촬영을 하고 있다. 동양생명

행사는 내년 영업 전략과 중장기 성장 비전을 공유하고, 빠르게 변화하는 시장 환경 속에서 영업조직이 지속적으로 성장하고 더 경쟁력 있는 성과를 이끌어내기 위해 열렸다. 슬로건은 '변화를 주도하고 미래를 움직인다'였다.

성대규 동양생명 대표이사는 "FC 영업 조직은 동양생명의 가장 든든한 기반이자 경쟁력"이라며 "FC가 더 큰 성과와 보상을 얻는 영업 환경을 만들기 위해 회사는 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
