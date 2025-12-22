본문 바로가기
영천시 다함께돌봄센터, 경북도지사 표창 2건 동시 수상

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.22 17:07

영천시는 22일 경주에서 열린 '2025년 K보듬 6000, 마을돌봄터, 공동육아나눔터 성과공유회'에서 영천시 다함께돌봄센터 1호점 유영하 센터장과 2호점(센터장 최희수)이 각각 경상북도지사 표창을 수상했다고 밝혔다.


다함께돌봄센터 1호점 유영하 센터장은 2021년 영천시 최초로 센터를 개소해 방과후 돌봄 활성화와 지역사회 조기 정착에 기여했으며, 경상북도 다함께돌봄센터 연합회 임원으로 활동하며 경북 내 교류 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.

또한 다함께돌봄센터 2호점은 숲놀이 프로그램과 환경지킴이 활동 등 지역 특성을 활용한 차별화된 지역사회 연계 프로그램 구성으로 안전하고 즐거운 돌봄 환경을 조성한 점에서 도내 모범 사례로 평가받았다.

시 관계자는 "이번 수상은 돌봄 공백 해소와 좋은 교육환경 조성을 위해 현장에서 묵묵히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 돌봄 서비스 질 향상을 통해 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 돌봄 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

영천시는 이번 수상을 계기로 다함께돌봄센터 운영을 더욱 내실화하고, 프로그램 고도화를 통해 지역 아동의 건강한 성장과 양육 친화 환경 조성에 앞장설 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
