오산시, 내년부터 참전유공자에 '참전명예수당' 신설

6·25 및 월남전 참전 유공자 대상 월 10만원 지급

경기도 오산시가 내년부터 참전 유공자에게 월 10만원의 수당을 지급한다.

오산시가 내년부터 참전 유공자에게 월 10만원의 '참전명예수당'을 지급한다. 오산 수청탑의 현충탑 전경. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

오산시는 6·25전쟁과 월남전 참전유공자를 대상으로 '참전명예수당'을 신설, 내년 1월부터 월 10만원씩 지급한다고 22일 밝혔다.

이번 수당 신설은 참전 유공자의 희생과 공헌을 예우하고 안정적인 생활을 지원하기 위해 이뤄졌다.

시는 보훈대상자에 대한 지원을 꾸준히 확대해 오고 있다. 지난 9월부터 보훈수당을 인상해 75세 미만 보훈수당은 월 7만 원에서 9만 원으로, 75세 이상은 월 11만 원에서 13만 원으로 각각 조정했다.

이와 함께 사망한 참전유공자의 배우자에게 수당을 지원하는 한편, 보훈단체 지회장 활동수당도 지급하고 있다.

이 밖에도 시는 ▲독립유공자 명예수당과 사망위로금 ▲중위소득 50% 이하 대상 생활보조수당 ▲5·18 민주유공자 생활지원금 ▲독립유공자 의료비 및 묘지 벌초비 지원도 시행 중이다.

시는 내년에는 무공수훈자회 선양단원 단복 지원도 추진할 예정이다.

이권재 오산시장은 "보훈대상자 한 분 한 분의 숭고한 희생과 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 존경과 예우를 잊지 않겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



