구리시, 수택동 주차난 뚫는다…'검배 공영주차장' 29일 준공

경기 구리시(시장 백경현)는 수택동 일대의 극심한 주차난을 해소하기 위해 조성한 '검배 공영주차장' 준공식을 오는 29일 오후 3시 30분 검배근린공원(구리시 수택동 산 2-4번지) 에서 개최한다고 22일 밝혔다.

검배근린공원 공영주차장. 구리시 제공

이번에 준공되는 검배 공영주차장은 대지면적 1507㎡, 지하 3층·지상 1층 규모에 총 97면의 주차 공간을 갖춘 시설로, 총사업비 121억원이 투입됐다. 특히 지상 1층 공간을 기존 공원과 자연스럽게 연계해 친환경적 주차장으로 조성한 것이 특징이다.

수택동 일대는 인창천 생태하천 복원 사업에 따라 기존 공영주차장이 단계적으로 철거될 예정이며, 다세대 주택과 상가가 밀집해 만성적인 주차난으로 주민 불편이 장기간 지속된 지역이다.

이에 시는 대체 주차 공간 확보를 위해 2023년 8월 공사 시작 후 신속하고 세심히 진행하여 공영주차장을 완공했으며, 주차관제 시스템·무인 정산기·CCTV 등 스마트 주차 관리 기술을 도입해 이용 편의성과 안전성을 높였다.

구리시 관계자는 "이번 공영주차장 준공은 지역 주민들의 숙원을 해결하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "주차 공간 확충을 통해 쾌적한 주거환경 조성은 물론 도시 교통체계 개선에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.

시는 준공식 이후 시민 이용 편의를 위해 2026년 1월 31일까지 약 1개월간 무료 시범운영을 진행한 뒤, 2026년 2월부터 유료로 정상 운영 진행 예정이다.

한편, 구리시는 앞으로도 주민 중심의 교통정책을 지속적으로 추진할 계획이다.





