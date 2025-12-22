서울시, 철도노조 파업 대비 1·3·4호선 증회 운영

시내버스 출·퇴근 집중배차 1시간 연장

철도노조, 23일 오전 9시부터 파업 예고

서울시가 전국철도노동조합 파업에 대비해 코레일이 운영하는 광역전철 구간을 증회 운영한다.

시는 22일 이같은 내용의 비상수송대책을 대대적으로 추진한다고 밝혔다. 철도노조는 23일 오전 9시부터 파업을 예고한 상황이다.

코레일 파업으로 수도권 광역전철 운행률이 감소함에 따라 지하철 승객이 급격히 증가하는 등 만일의 사태에 대비해 지하철 전동차 5편성을 비상대기한다.

아울러 코레일이 운영하는 광역전철 구간 1·3·4호선 열차운행을 18회 증회 운영할 예정이다. 서울교통공사가 증회 운행하는 구간은 ▲1호선 서울역~청량리 ▲3호선 구파발~오금 ▲4호선 당고개~사당 구간이다. 증회 운행으로 일일 3만6000명을 추가 수송할 수 있을 것으로 전망된다.

서울교통공사가 운영하는 1~8호선, 서울시 민자철도 9호선, 신림선, 우이신설선은 모두 정상 운행한다.

시내버스는 344개 일반노선의 출·퇴근 집중배차 시간대를 평소보다 1시간씩 연장하고, 출퇴근맞춤버스 및 동행버스 운행 시간도 1시간 추가 연장 운행한다.

여장권 서울시 교통실장은 "파업 종료 시까지 시민의 불편함이 최소화될 수 있도록 서울시에서도 만전을 기하겠다"며 "시민을 우선적으로 생각해 노사 간 합의가 조속하게 이뤄지길 바라며, 시민 여러분께서는 지하철 질서유지를 위해 적극 협조해주시기를 부탁드린다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>