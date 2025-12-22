본문 바로가기
고창군 '전북도 우수상품' 중소기업 3곳 선정

호남취재본부 표영길

입력2025.12.22 10:00

복분자 민물장어구이·바로바로잡곡 등

전북 고창군이 '전북특별자치도 우수상품' 선정에서 관내 3개 기업이 최종 선정됐다.

참바다영어조합법인 '복분자 민물장어구이(전통가공식품). 고창군 제공

참바다영어조합법인 '복분자 민물장어구이(전통가공식품). 고창군 제공

22일 군에 따르면 이번에 선정된 고창군 유망기업은 ▲참바다영어조합법인 '복분자 민물장어구이(전통 가공식품)' ▲아이보리영농조합법인 '아이보리 바로바로잡곡(농축수산물)' ▲더옳은협동조합 '도라지정수(전통 가공식품)' 등이다.


제품의 품질과 기술력, 시장성, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가받아 우수성을 인정받았다. 전북도가 주관한 '전북특별자치도 우수상품'은 도내 중소기업 제품 가운데 경쟁력이 검증된 상품에 부여되는 인증이다.

선정기업은 전북 공식 인증마크 사용을 비롯해 국내외 박람회 참가, 온오프라인 판로 연계, 홍보·마케팅 지원 등 다양한 혜택을 지원받게 된다.


특히, 이번 선정은 기존에 인증받은 기업이 자체 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 재인증을 획득했다는 점에서 의미가 크다. 지역 기업의 상표 가치 제고와 매출 확대는 물론 지역 산업 경쟁력 강화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다.


심덕섭 군수는 "선정기업이 실제 매출 증가와 안정적인 성장을 이룰 수 있도록 판로 확대, 홍보 지원, 기업 맞춤형 행정 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
