美 첫 생산시설 확보한 삼성바이오…'리스크 헷지'로 공급망 대응력 높인다(종합)

메릴랜드 락빌 소재 GSK 공장 인수

6만ℓ·4100억 규모…추가 투자 계획도

美 생물보안법·관세 리스크 헷지

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,729,000 전일대비 4,000 등락률 -0.23% 거래량 20,004 전일가 1,733,000 2025.12.22 10:06 기준 관련기사 코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세삼성바이오로직스, 4100억 규모 美 GSK 공장 인수 계약코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close 가 미국 내 첫 생산거점을 확보했다. 글로벌 통상·안보 정책이 바이오 공급망을 재편하는 흐름 속에서 리스크를 선제적으로 분산하려는 전략적 판단으로 해석된다. 미국이 바이오 분야에서도 중국 배제 기조를 강화하고, 첨단 제조업을 자국 내로 끌어들이는 방향으로 정책 레버리지를 높이는 상황에서 '미국 내 생산 옵션'을 확보하는 것이 글로벌 수주 경쟁력의 핵심 변수가 되고 있기 때문이다.

美 생산시설 최초 확보…6만ℓ·4100억원 규모

미국 메릴랜드주 락빌에 위치한 휴먼지놈사이언스 바이오의약품 생산시설 전경. 삼성바이오로직스 AD 원본보기 아이콘

삼성바이오로직스는 22일 글락소스미스클라인(GSK)과 미국 메릴랜드주 락빌에 위치한 '휴먼지놈사이언스(Human Genome Sciences·HGS)' 바이오의약품 생산시설 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 인수 주체는 삼성바이오로직스의 미국 자회사 '삼성바이오로직스 아메리카'이며, 인수 금액은 2억8000만달러(약 4147억원)다. 자산 인수 절차는 내년 1분기 내 완료할 예정이다.

락빌 생산시설은 메릴랜드 바이오 클러스터 중심지에 위치한 총 6만ℓ 규모의 원료의약품(DS) 생산공장이다. 두 개의 제조동으로 구성돼 있다. 임상 단계부터 상업 생산까지 다양한 규모의 항체의약품 생산을 지원할 수 있는 인프라를 갖춘 것이 특징이다. 삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 생산제품에 대한 계약을 승계해 대규모 위탁생산(CMO) 물량을 안정적으로 확보한다는 계획이다. 공장 운영 경험과 전문성을 갖춘 현지 인력 500여 명도 전원 고용 승계해 운영 안정성을 확보했고, 중장기 수요와 가동 상황을 고려해 생산능력 확대 등 추가 투자도 검토할 방침이다. 검증된 설비와 숙련 인력, 기존 계약까지 유지가 가능해 미국 내 첫 생산시설을 빠르게 확보한다는 측면에서 락빌 거점이 인수 대상으로 적합했다는 평가다.

삼성바이오로직스는 이번 인수로 한국 송도와 미국 락빌을 연결하는 이원화 생산체계를 구축한다. 한국 송도에서 대규모 생산 역량을 바탕으로 '규모의 경제'를 유지하면서도, 북미 고객에게는 미국 내 생산이라는 선택지를 동시에 제시할 수 있게 되는 셈이다. 지역별 공급 환경 변화에 대한 대응력을 높이고, 북미 고객과의 협업 기반을 확대해 CDMO(위탁개발생산) 경쟁력을 끌어올리겠다는 계산이 깔려 있다.

이를 계기로 글로벌 거점 확대, 포트폴리오 확대, 생산능력 확대 등 '3대축 확장 전략'을 본격화할 것으로 보인다. 삼성바이오로직스는 지난달 28일 인천 송도국제도시 11공구 부지를 추가로 확보하며 제3바이오캠퍼스 조성에 본격 착수했다. 제3바이오캠퍼스는 기존 항체의약품 중심의 생산 구조를 넘어 세포·유전자치료제(CGT), 항체백신, 펩타이드 등 차세대 모달리티 전반으로 사업 포트폴리오를 확대하기 위한 전략적 거점이다. 삼성바이오로직스는 이를 통해 글로벌 제약·바이오 기업들의 파이프라인 다변화 흐름에 선제적으로 대응하고, 차세대 성장 동력을 단계적으로 확보해 나간다는 구상이다.

'中 배제' 생물보안법 통과·관세에 선제 대응

삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 원본보기 아이콘

삼성바이오로직스의 이번 결정은 미국 '생물보안법' 통과 직후에 이뤄졌다. 미국 의회는 연방 정부의 조달·지원과 연결된 바이오 공급망에서 '우려 대상' 기업을 배제하려는 생물보안법 논의를 해왔다. 우시바이오로직스·우시앱텍 등 중국의 주요 CDMO·CRO(임상시험위탁) 기업이 이 목록에 오를 것으로 예상된다. 사실상 중국 기업을 타깃으로 삼은 법이다. 생물보안법이 포함된 국방수권법안은 이달 미국 상·하원에서 잇달아 가결된데 이어 지난 18일 트럼프 대통령의 최종 서명으로 법적 효력을 가지게 됐다.

바이오의약품을 CDMO 기업에 맡겨 생산하면 세포주, 유전자 서열, 공정 조건, 분석법 등 제품의 '레시피'에 해당하는 자료가 외부로 이동한다. 미국 의회·행정부는 바로 이 민감 데이터·IP(지적재산권)의 대량 이전 가능성을 들어 중국 기업을 우려 대상으로 지목한 것이다. 중국 CDMO 기업 배제에 따라 삼성바이오로직스 등 한국 CDMO 기업에 대한 수요는 더욱 올라갈 것으로 보인다.

트럼프 행정부의 관세 정책이 여전히 리스크로 남아있는 것도 미국 생산시설 확보 필요성을 올렸다. 의약품에 관세 카드를 꺼내 들 경우, 공급 차질이 사회·정치적 이슈로 직결되는 의약품 특성상 고객사는 규제·관세·조달 리스크를 줄이기 위해 생산 옵션을 미국으로 가져가려는 유인이 강해진다. 이로 인해 글로벌 제약사들은 생산 파트너를 선택할 때 품질·원가·납기뿐 아니라 지정학적 리스크까지 함께 따지는 분위기다.

존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "이번 인수는 글로벌 헬스케어 산업 발전과 미국 내 제조 역량 강화를 위한 회사의 전략적 결정"이라며 "연방·주·지방 정부를 비롯한 다양한 이해관계자들과의 협력을 바탕으로 고객 지원과 바이오의약품 공급의 안정성을 강화하고, 풍부한 경험을 갖춘 현지 인력과의 협업을 통해 락빌 시설의 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다. 레지스 시마르 GSK 글로벌 공급망 총괄 사장도 "삼성바이오로직스가 락빌 생산시설을 인수함으로써, 미국 환자들을 위한 주요 의약품의 미국 내 생산을 안정적으로 유지할 수 있게 됐다"며 "GSK 역시 글로벌 공급망 운영의 안정성과 대응 역량을 한층 강화할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한편, 삼성바이오로직스는 이날 유럽 소재 제약사와 총 1조2200억원 규모의 위탁생산 계약 3건을 체결해 공시했다. 고객사 및 제품명은 비공개이며, 계약 기간은 2030년 말까지다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>