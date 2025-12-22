본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

나노실리칸, 실리콘 음극재 1차 양산 설비 구축 完…"국내 배터리 3사와 NDA"

장효원기자

입력2025.12.22 08:45

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
나노실리칸, 실리콘 음극재 1차 양산 설비 구축 完…"국내 배터리 3사와 NDA"
AD
원본보기 아이콘

나노실리칸첨단소재 (이하 나노실리칸)가 독보적 가격 경쟁력을 갖춘 차세대 실리콘 음극재의 본격적인 상업화에 나선다.


나노실리칸은 최근 국내 배터리 셀 메이커 대형 3사(글로벌 주요 기업)와 비밀유지계약(NDA)을 각각 체결하고 실질적인 협업 단계에 진입했다고 22일 밝혔다.

회사 측은 "이번 협력은 나노실리칸의 기술력이 글로벌 표준에 부합함을 입증한 것"이라며 "국내 3사와의 샘플 테스트를 빠른 시일 내 진행하기 위한 협의 단계에 있다"고 전했다. 이어 "구축된 양산 설비는 600톤 규모로, 안정적인 대규모 공급처 확보를 위한 중요한 이정표가 될 전망"이라고 설명했다.


나노실리칸의 '고성능 실리콘 음극재'는 기존 제품 대비 에너지 밀도와 수명을 획기적으로 개선했을 뿐만 아니라, 업계 최고 수준의 '초격차 가격 경쟁력'을 확보한 것이 핵심이다. 연구소 및 파일럿 설비 가동을 통해 기술 검증을 마치고 연간 600톤 규모의 양산 라인을 구축해 상업 가동 준비를 완료한 상태다.


최근 전기차 시장의 캐즘(Chasm, 일시적 수요 정체) 극복을 위해 배터리 가성비 확보가 업계 최우선 과제로 떠오른 상황에서 나노실리칸의 제품은 비분쇄형 실리콘 음극재 공정으로 독보적인 시장 경쟁력으로 주목받고 있다.

회사 관계자는 "글로벌 탑티어(Top-tier) 셀 메이커들과의 긴밀한 협력을 통해 차세대 이차전지 소재 시장의 게임 체인저로 도약하겠다"고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서 "건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문

"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서

"주민이세요? 1인당 50만원 드립니다"…180억 쏘는 '이곳'

새로운 이슈 보기