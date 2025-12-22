헥토이노베이션 '라운드', '최저가 보상제'로 이커머스 새 판 짠다

IT 기반 정보 서비스 기업 헥토이노베이션 헥토이노베이션 214180 | 코스닥 증권정보 현재가 17,570 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,500 2025.12.22 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"헥토이노베이션, 아크 참여…국내외 진출 기대"헥토이노베이션 '라운드', '최저가 보장 공동구매 챌린지'로 커머스 혁신[클릭 e종목]"헥토이노베이션, 디지털자산 지갑으로 '서클' 합류…스테이블코인 본격화" 전 종목 시세 보기 close 의 '라운드(RROUND)'가 '최저가 보상제'를 앞세워 이커머스 가격 경쟁에 참전한다.

22일 헥토이노베이션에 따르면 라운드는 엄선한 상품을 한정 기간 동안 최저가에 판매하는 '산타의 선물박스' 기획전 이벤트를 연다. 이번 기획전에서는 생수, 식품, 주방용품 등 생활 필수품을 최대 90% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

특히, 이번 산타의 선물박스 기획전은 최저가로 판매하는 '산타특가' 상품이 국내 1위 이커머스 C사의 동일 상품 판매가 보다 비쌀 경우 차액의 2배를 포인트로 보상해 최저가에 대한 신뢰를 더했다.

라운드는 헥토이노베이션이 지난 6월 출시한 참여형 커머스 플랫폼이다. '챌린지로 뿌시는 가격 공식'이란 슬로건을 걸고 이용자가 챌린지에 참여할 때마다 할인, 라운드 로또, 포인트 등 다양한 혜택을 제공한다.

헥토이노베이션은 라운드 내 다양한 챌린지 개설을 통해 고객이 체감할 수 있는 혜택을 지속적으로 확대하고 있다. 생활용품, 가전 등 매주 2개 아이템을 선정해 목표 인원이 모이면 온라인 최저가보다 더 저렴한 가격으로 판매하는 '최저가 보장 공동구매 챌린지'는 매주 완판 행진을 이어가며 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

헥토이노베이션은 이번 '산타의 선물박스'를 비롯해 '최저가 보장 공동구매 챌린지' 등 다양한 대고객 이벤트를 지속적으로 열어 최저가 혜택 품목을 확대하고, 가격 혁신을 통해 새로운 이커머스 플랫폼을 만들어간다는 목표다.

헥토이노베이션 관계자는 "라운드는 '챌린지를 통해 가격을 낮춘다'는 컨셉 아래 헥토이노베이션이 새롭게 선보이는 참여형 커머스 플랫폼"이라며, "지속적인 가격 혁신을 통해 고착화된 국내 이커머스 구도에 새로운 돌풍을 일으키겠다"고 말했다.





