헥토이노베이션, 야구경기 승부 예측 플랫폼 ‘폴리볼’ 오픈

헥토이노베이션 헥토이노베이션 close 증권정보 214180 KOSDAQ 현재가 18,180 전일대비 550 등락률 -2.94% 거래량 22,567 전일가 18,730 2026.03.30 09:24 기준 관련기사 헥토이노베이션, ‘실시간 야구장 날씨 서비스’ 제공 헥토이노베이션, 역대 최대 매출·영업이익…“신성장 동력 적극 투자” 헥토이노베이션, 월렛 중심으로 스테이블코인 결제 생태계 '실행 단계' 진입 전 종목 시세 보기 은 한국 프로야구 리그 시즌을 맞아 프로야구 승부 예측 플랫폼 '폴리볼'을 선보인다고 30일 밝혔다.

폴리볼은 승부 예측 게임부터 선수 기록 등을 맞히는 다양한 미니 게임 등을 제공하며, 정답을 맞힐 경우 홈팀 응원석부터 프리미엄 테이블석까지 다양한 야구장 좌석 티켓에 응모할 수 있는 응모권을 지급한다. 사용자는 응모권을 이용해 원하는 프로야구 경기 티켓 교환권에 응모할 수 있다.

추첨을 통해 지급되는 티켓 교환권은 가입 시 자동으로 발급되는 폴리볼 월렛에 대체불가능토큰(NFT) 형태로 지급되며, 티켓 재판매 등을 방지하기 위해 경기 당일 2시간 전부터 지정된 GS25 편의점에서 실물 티켓으로 교환할 수 있다.

헥토이노베이션은 폴리볼 앱에 디지털자산 지갑을 구축해 향후 다양한 서비스로 고도화할 기반을 마련했다. 헥토이노베이션은 지난해 블록체인 지갑 기술 인프라 기업 헥토월렛원을 인수하며 지갑 기술을 내재화하고 월렛을 신규 성장 동력으로 육성 중이다. 이번에 폴리볼에 구축한 월렛도 헥토월렛원의 기업용 디지털 지갑 구축 서비스 옥텟이 적용돼 안전하고 신뢰할 수 있는 월렛 환경을 제공한다.

헥토이노베이션은 프로야구뿐만 아니라 타 스포츠 종목으로 영역을 확대할 예정이며 향후 정치, 경제, 문화 등 다양한 콘텐츠를 아울러 세계 최대의 예측 시장 플랫폼 폴리마켓에 버금가는 플랫폼으로 고도화해 나갈 계획이다.

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폴리볼 관계자는 "앞으로 앱 내 다양한 콘텐츠를 추가해 이용자들에게 즐거움을 주는 서비스로 거듭날 것"이라며 "위·변조가 불가능한 NFT 기술과 디지털 자산 지갑을 활용해 새로운 서비스와 사업 기회를 적극 발굴할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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