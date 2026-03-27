헥토이노베이션, ‘실시간 야구장 날씨 서비스’ 제공

IT 정보 서비스 기업 헥토이노베이션 헥토이노베이션 close 증권정보 214180 KOSDAQ 현재가 18,610 전일대비 330 등락률 -1.74% 거래량 12,571 전일가 18,940 2026.03.27 09:05 기준 관련기사 헥토이노베이션, 역대 최대 매출·영업이익…“신성장 동력 적극 투자” 헥토이노베이션, 월렛 중심으로 스테이블코인 결제 생태계 '실행 단계' 진입 헥토이노베이션, 디지털자산 지갑으로 스테이블코인 생태계 연결한다 전 종목 시세 보기 은 국내 9개 야구 경기장 인근에 기상 관측기기를 직접 설치하고, 5분 단위의 초정밀 실시간 날씨 서비스를 날씨돌에서 제공한다고 27일 밝혔다.

기존 날씨 정보의 최소 안내 범위가 행정동 단위인 반면 날씨돌은 야구장 현장의 ▲기온 ▲습도 ▲풍속 ▲강수량 ▲자외선 지수 등 직관에 필수적인 날씨 정보를 5분 단위로 중계해 가장 정확한 초정밀 현장성을 확보했다.

날씨돌의 기존 일상 관리 기능들도 야구팬의 직관 준비를 돕는다. '날씨옷장'은 실시간 체감온도에 맞춰 유니폼 안에 입기 적당한 패션 코디를 제안한다. '디데이 날씨 캘린더'는 선택한 야구장의 경기 당일 날씨 변화를 계속 알려준다.

날씨돌은 실시간 날씨 서비스 출시를 기념해 직관 티켓 경품 이벤트도 진행한다. 날씨돌 애플리케이션(앱) 내에서 날씨 및 야구 관련 퀴즈에 참여한 이용자에게는 응모권이 제공되며, 원하는 날짜의 야구 경기 티켓에 응모할 수 있다.

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이현철 헥토이노베이션 대표는 "야구 광팬이 만든 날씨 앱답게 야구팬이 가장 필요로 하는 정보를 제공해 직관 고민을 해결하고 즐거움을 줄 것"이라며 "야구장 실시간 날씨 서비스를 시작으로 테마파크, 관광 명소 등으로 실시간 날씨 서비스를 확대해 초정밀 날씨 생태계 구축에 나설 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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