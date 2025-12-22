[오늘의신상]신라면 40주년 기념작 '신라면 골드'

닭고기 육수에 신라면 특유의 매운맛 더한 제품

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 431,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 431,000 2025.12.22 개장전(20분지연) 관련기사 케데헌 그 라면, 40년간 425억개 '후루룩'마흔 앞둔 '신라면', 누적 판매량 425억개…해외매출 1조 초읽기[오늘의신상]"현실에서 맛보는 '케이팝 데몬 헌터스' 신라면" 전 종목 시세 보기 close 이 2026년 신라면 40주년을 앞두고 다음 달 2일 '신라면 골드'를 출시한다고 22일 밝혔다. 신라면 골드는 글로벌 라면시장의 주요 풍미 중 하나인 닭고기 국물 맛을 신라면 고유의 한국적인 매운맛과 결합해, 신라면 출시 40주년을 맞아 농심의 글로벌 확장 의지를 담은 전략제품이다.

신라면 골드는 닭고기를 우려낸 진하고 감칠맛 나는 육수에 신라면 특유의 매운맛을 더한 것이 특징이다. 특히 강황과 큐민으로 닭 육수와 어우러지는 독특한 향을 구현했고, 여기에 청경채, 계란 플레이크, 고추맛 고명 등 풍성한 건더기로 식감을 살렸다.

앞서 농심은 2023년 해외 전용 제품인 '신라면 치킨'을 출시해 영국, 호주, 말레이시아 등 다양한 국가에 판매하며 호응을 얻고 있다. 이번에 출시하는 신라면 골드는 해외에서 검증된 신라면 치킨의 맛을 국내 소비자의 입맛에 맞춰 업그레이드한 제품이다.

농심은 내년 신라면 40주년을 맞아 글로벌과 로컬의 경계를 허문 '글로컬(Glocal, Global+Local)' 마케팅을 통해 신라면 브랜드 가치를 강화할 방침이다. 실제로 신라면 툼바, 신라면 김치볶음면 등 농심은 신라면 맛의 영역을 보다 글로벌로 확장해 다양한 변주를 이어가고 있다.

농심 관계자는 "신라면 골드는 전 세계인이 즐기는 닭고기 육수의 담백함에 신라면의 매운맛이 더해져, 익숙하면서도 새로운 미식 경험을 제공하는 제품"이라며 "신라면 40주년을 맞아 신라면 골드를 시작으로, 다양한 브랜드 마케팅과 프로모션으로 글로벌 K라면의 영역을 앞장서 확대해 나가겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>