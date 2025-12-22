본문 바로가기
구정화 사천시의원, '2025 지방자치 평가 의정 정책 우수상' 수상

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.22 08:53

지역주민 삶의 질 향상 등
종합적으로 평가한 결과

경남 사천시의회 구정화 의원(국민의힘, 사남·용현)이 국회의사당에서 열린 여의도정책연구원 주최 '2025 지방자치 평가 의정 정책 우수상'을 수상했다고 22일 밝혔다.

경남 사천시의회 구정화 의원.

경남 사천시의회 구정화 의원.

이번 수상은 지방자치제도 활성화와 지역주민 삶의 질 향상 등을 종합적으로 평가한 결과로, 구 의원은 객관적 지표를 기반으로 한 성실한 의정활동에서 높은 평가를 받았다. 해당 평가는 의회 출석률, 대표 공약 이행률, 조례 발의 실적, 개인 및 위원회 차원의 주민 의견 수렴·처리 실적 등을 종합적으로 반영해 진행됐다.


구정화 의원은 생활민원 해결, 현장 점검, 주민 간담회 등 현장 중심의 의정활동을 통해 소통을 강화하고, 지역에 필요한 제도 개선과 정책 제안을 이어왔다. 특히 '말보다 실행, 보고서보다 현장'을 의정활동의 원칙으로 삼아 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가는 데 주력해 왔다.

구 의원은 수상 소감을 통해 "이번 수상은 개인의 성과라기보다 주민 여러분의 관심과 성원 덕분"이라며, "앞으로도 현장에서 들려주신 작은 목소리 하나하나를 놓치지 않고 정책으로 연결하는 성실한 의정활동으로 주민의 삶에 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
