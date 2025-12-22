[날씨]10도 이상 떨어진 기온…내일부터 전국에 비

연중 밤의 길이가 가장 긴 동지(冬至)이자 월요일인 22일은 전국이 기온이 떨어져 춥겠다.

기상청에 따르면 한파특보가 발효된 일부 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온은 전날보다 10도 이상 낮아지겠다. 그 밖의 남부지방도 5도 이상 낮아지는 곳이 있겠다.

주요 지역의 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 -5.1도, 인천 -5.3도, 수원 -6.7도, 춘천 -8.5도, 강릉 -1.5도, 청주 -4.4도, 대전 -5.6도, 전주 -5.2도, 광주 -3.2도, 제주 2.2도, 대구 -4.6도, 부산 0.2도, 울산 -1.4도, 창원 0도 등이다. 낮 기온은 3∼12도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

23일 오후부터는 전국에 비가 내리기 시작해 24일까지 이어지겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.5m다.





