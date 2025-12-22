본문 바로가기
클리블랜드 연은 총재 "당분간 금리인하 중단이 기본 판단"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.22 05:00

WSJ 팟캐스트 인터뷰

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재가 현재로서는 미 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하를 멈추는 것이 기본 시나리오라고 밝혔다.


베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재

해맥 총재는 21일(현지시간) 공개된 월스트리트저널(WSJ) 팟캐스트 '데이크 온 더 위크' 인터뷰에서 "현재 상황은 인플레이션이 목표치로 돌아오거나 고용 상황이 더욱 악화되고 있다는 명확한 증거가 나올 때까지 일정 기간 동안 유지될 수 있다는 것이 나의 기본 시나리오"라고 말했다.

지난 9월, 10월과 이달 10일 3연속 이뤄진 총 0.75%포인트의 금리 인하를 잠시 중단한 뒤 경제에 미치는 영향을 평가하기에 적절한 시점이란 설명이다.


해맥 총재는 "정책금리 0.75%포인트 인하했는데 이는 노동시장 개선이라는 우리의 책무를 뒷받침하는 데 도움이 될 것"이라면서도 "난 인플레이션을 목표치(2%)로 되돌리는 데 매우 집중하고 있다. 이는 우리의 주요 목표 중 하나로 반드시 완수해야 할 과제"라고 강조했다.


지난달 소비자물가지수(CPI) 상승률 둔화와 관련해서는 단일 지표에 과도한 의미를 부여하는 것을 경계했다. 근원 CPI 상승률은 전년 대비 2.6%로 2021년 이후 최저 수준을 기록했다.

해맥 총재는 "단지 하나의 수치일 뿐이고 시간을 좀 더 갖고 싶다"며 "다음 회의까지 충분한 시간이 있는 만큼 더 전체적인 상황을 살펴볼 수 있을 것"이라고 말했다.


그는 또 인플레이션이 지난 1년 반 동안 3% 수준에 머물러 있고, 기업들의 투입 비용이 여전히 상승하고 있어 물가가 다시 반등할 가능성을 우려했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
