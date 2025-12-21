"12세 청부살인범, 4000만원 받고 엉뚱한 사람 쏴 사망"…복지천국 발칵

차 타고 가던 피해자에 총격

촉법소년이라 보호시설 입소

스웨덴에서 2만 파운드(약 3950만원)를 받고 청부살인에 가담한 12세 소년이 엉뚱한 사람을 살해한 충격적인 사건이 벌어졌다. 멕시코, 콜롬비아 등지의 마약 카르텔에서 어린 소년부터 청부살인업자(시카리오)가 되는 경우가 있지만 복지천국으로 불리는 스웨덴에서 벌어진 사건이어서 더욱 충격을 주고 있다.

17일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 이 사건은 지난 12일 스웨덴 남부 말뫼에서 벌어졌다. 피해자는 21세 남성으로, 그와 그의 친구들인 이날 오후 10시30분경 아우디 차를 타고 이동하던 중이었다.

경찰은 밤 11시경 총격 신고를 접수했다. 뒷좌석에 앉아 있다 총에 맞은 피해자는 병원으로 이송되었으나 곧 사망 판정을 받았다. 수사에 들어간 경찰은 12세 소년 A군을 용의자로 지목했고, 지난 16일 그를 구금했다. A군은 촉법소년이기 때문에 보호 시설에 들어갔다. 그러나 해당 사건을 맡은 캐롤라인 칼퀴스트 검사는 혐의의 중대성 때문에 A군에 대한 기소 절차를 밟기로 결정했다.

담당 검사 "혐의 중대성 때문에 기소 절차 진행"

A군은 중부 스웨덴 출신으로, 여러 건의 암살 임무를 받았던 것으로 드러났다. 그는 부모의 폭력과 학대로 7살 때부터 할머니와 함께 살았다. 현지 언론은 A군이 지금까지 스웨덴에서 치명적인 총격 사건을 저지른 혐의를 받는 최연소 인물이라고 전했다.

이에 대해 이 사건 수사를 맡은 말뫼 경찰 수사부장 라셈 체빌은 폭력 범죄 가해자 중 미성년자가 점점 늘고 있다는 점에 대해 우려를 드러냈다. 그는 현지 언론과의 인터뷰에서 "현재 범죄자들의 연령대가 점점 낮아지고 있으며 이런 추세를 어떻게 막을 수 있을지 고민된다"라며 "스웨덴에서 10대 살인범이 증가하는 원인은 사회관계망서비스(SNS)"라고 비난했다. 이어 체빌은"청소년들이 낯선 이들에게 휴대전화로 스카우트된 뒤 어느새 심각한 폭력행위를 저지르는 이들의 손아귀에 들어가게 된다"고 지적했다.

보도에 따르면 2022년 기준 스웨덴에서는 15~20세 사이의 청소년 73명이 총기를 사용한 살인 또는 살인미수 혐의를 받았는데, 이는 10년 전 10명에서 7배 이상 급격히 늘어난 수치다. 또 지방정부정보국(LGIU)은 덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이 등 북유럽 전역에서 스웨덴이 청소년 갱단 참여율이 가장 높은 나라라고 밝혔다.

2023년 인구 1060만 명에 불과한 스웨덴에서는 363건의 총격 사건이 발생해 55명이 사망했다. 반면 같은 기간 노르웨이, 핀란드, 덴마크에서 사망한 총격 사건은 단 6건에 불과했다.

청소년 갱단에 관한 책을 쓴 저자이자 전 스웨덴 변호사인 에빈 체틴은 미성년자들이 경찰의 감시 대상에 포함되지 않기 때문에 암살자로 모집된다고 주장했다. 그는 "많은 아이들이 12세나 13세에 소규모 마약 거래로 시작해 계약 살인범으로 일한다"며 이들을 ISIS와 아프리카 일부 지역의 아동 병사에 빗댔다. 체틴은 "성인들이 청소년 범죄자들을 조종하며 이용하고 있다"면서 "아이들을 통제하는 것은 정말 쉬워서 너무나 빠르게 통제할 수 있다는 사실이 두려울 정도"라고 지적했다.





