삼성전자 가전과 구글 제미나이가 만났다…‘비스포크 AI 냉장고’ 공개

박소연기자

입력2025.12.21 08:16

삼성전자가 가전 제품 가운데 처음으로 구글의 생성형 인공지능 모델 제미나이(Gemini)를 탑재한 '비스포크 인공지능 냉장고' 신제품을 선보인다.


21일 삼성전자는 다음달 미국 라스베이거스에서 열리는 '더 퍼스트룩' 행사에서 비스포크 인공지능 냉장고 신제품을 공개한다고 밝혔다. 냉장고 내부 카메라로 식재료를 인식하는 '인공지능 비전' 기능에 제미나이를 결합해 식품 인식 성능을 높였다.

기존에는 신선식품 37종과 가공·포장 식품 50종까지만 자동 인식했으나 제미나이 적용 이후 인식 대상이 확대됐다. 식재료뿐 아니라 용기에 부착된 라벨의 글자까지 인식해 식료품 목록에 자동 등록한다.

가전 최초로 제미나이 탑재한 삼성전자 '비스포크 AI 냉장고'

가전 최초로 제미나이 탑재한 삼성전자 '비스포크 AI 냉장고'

식재료 인식과 관리 레시피 추천 쇼핑까지 연계한 '인공지능 푸드 매니저' 기능도 적용됐다. 냉장고 사용 패턴을 분석해 구매가 필요한 식재료 알림과 맞춤형 레시피 추천 식재료 사용 리포트 등을 제공한다.


업그레이드된 인공지능 비전은 와인 냉장고에도 적용된다. 삼성전자는 스마트싱스(SmartThings) 기반의 '인공지능 와인 매니저' 기능을 새로 도입했다. 와인 냉장고 상단 내부 카메라로 와인병을 인식해 이름과 분류 품종 빈티지 등 정보를 자동으로 기록한다. 냉장고 내부 보관 위치도 함께 표시되며 이동하거나 꺼내면 목록이 실시간으로 갱신된다.


삼성전자는 강화된 인공지능 비전 기능을 내년 출시 예정인 '비스포크 인공지능 패밀리허브' '비스포크 인공지능 하이브리드' '인피니트 인공지능 와인 냉장고'에도 적용할 계획이다.

삼성전자 DA사업부 문종승 부사장은 "인공지능 비전 기술로 주방 가전 혁신을 이어왔다"며 "구글과의 협업으로 진화한 인공지능 비전을 통해 차별화된 푸드 경험을 제공하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

