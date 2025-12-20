단비처럼봉사단, 성심보육원 방문 생필품·오찬·간식 전달

성탄절 앞두고 급식봉사 활동



이장우 대전시장·박희조 동구청장 봉사활동 동참

단비처럼봉사단(회장 임진수)이 20일 대전 동구 하소동 성심보육원에서 원생들을 대상으로 성탄절 맞이 사랑의 급식 봉사를 펼쳤다.

이날 행사에는 이장우 대전시장이 함께해 봉사단원과 정성껏 준비한 점심식사(부타동, 치킨카레우동)와 간식(요플레, 솜사탕, 과일 꽃이)을 제공하고, 아이들과 따뜻한 이야기를 나누고 격려하는 시간을 가졌다.

봉사활동 함께한 이장우 시장은 "뜻깊은 자리에 초대해 주신 단비처럼봉사단원 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회 발전을 위해 변함없는 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



