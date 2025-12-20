단비처럼봉사단, 성심보육원 방문 생필품·오찬·간식 전달

성탄절 앞두고 급식봉사 활동
이장우 대전시장·박희조 동구청장 봉사활동 동참
사진=대전시 제공
단비처럼봉사단(회장 임진수)이 20일 대전 동구 하소동 성심보육원에서 원생들을 대상으로 성탄절 맞이 사랑의 급식 봉사를 펼쳤다.
이장우 대전시장(사진=대전시 제공)원본보기 아이콘
이날 행사에는 이장우 대전시장이 함께해 봉사단원과 정성껏 준비한 점심식사(부타동, 치킨카레우동)와 간식(요플레, 솜사탕, 과일 꽃이)을 제공하고, 아이들과 따뜻한 이야기를 나누고 격려하는 시간을 가졌다.
사진=대전시 제공원본보기 아이콘
봉사활동 함께한 이장우 시장은 "뜻깊은 자리에 초대해 주신 단비처럼봉사단원 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회 발전을 위해 변함없는 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
