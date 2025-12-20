본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

단비처럼봉사단, 성심보육원 방문 생필품·오찬·간식 전달

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.20 20:56

시계아이콘00분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성탄절 앞두고 급식봉사 활동

이장우 대전시장·박희조 동구청장 봉사활동 동참

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

단비처럼봉사단(회장 임진수)이 20일 대전 동구 하소동 성심보육원에서 원생들을 대상으로 성탄절 맞이 사랑의 급식 봉사를 펼쳤다.


이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

원본보기 아이콘

이날 행사에는 이장우 대전시장이 함께해 봉사단원과 정성껏 준비한 점심식사(부타동, 치킨카레우동)와 간식(요플레, 솜사탕, 과일 꽃이)을 제공하고, 아이들과 따뜻한 이야기를 나누고 격려하는 시간을 가졌다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

봉사활동 함께한 이장우 시장은 "뜻깊은 자리에 초대해 주신 단비처럼봉사단원 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회 발전을 위해 변함없는 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기로 입 헹구면 '감염 위험' "당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"산타 할아버지, 언제 오세요?"…한국서도 전화로 안내 받는다

"존슨&존슨 베이비파우더가 암 유발" 美서 970억 배상 평결

"성범죄자가 사무관됐다"…속초시, 폭로글에 '발칵'

인도서 아동·청소년 잇따라 HIV 감염...당국, 의료진 징계 및 조사 나서

챗GPT 대화 뒤 미성년자 '극단적 선택'…오픈 AI, 나이 판별 도입

제주항공 참사 1주기 빗속 추모..."철저한 진상규명 촉구"

찬바람에 강추위...서울 아침 영하권

새로운 이슈 보기