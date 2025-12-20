[내일날씨]찬바람에 강추위...서울 아침 영하권

일요일인 21일 전국적으로 비가 그치면서 기온이 급락하겠다. 거기에 찬바람까지 강하게 불어 강한 추위가 예상된다.

아침 최저기온은 -6∼5도, 낮 최고기온은 0∼8도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부 지방과 전라권은 아침 기온이 5∼10도가량 낮아지겠다. 비로 젖은 지면이 밤사이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 수 있으니 교통안전에 유의해야겠다.

전국 대부분 지역에 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎(산지 초속 20ｍ 안팎)으로 강하게 불면서 체감온도는 더 떨어지겠다.

수도권과 강원도는 대체로 맑겠으나 그 밖의 전국은 가끔 구름이 많다가 늦은 오후부터 점차 맑아지겠다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다. 다만 강원 영서·충북·전남·제주는 새벽에 잠시, 대구·경북은 새벽까지, 부산·울산·경남은 아침까지 '나쁨' 수준을 보이다가 청정한 북서 기류가 유입되며 해소되겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼4.0ｍ, 서해 1.0∼4.0ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.

지역별 기온(최저~최고)은 ▲ 서울(-3∼2) ▲ 인천(-3∼1) ▲ 수원(-3∼2) ▲ 춘천(-5∼3) ▲ 강릉(1∼7) ▲ 청주(-1∼3) ▲ 대전(-2∼5) ▲ 세종(-2∼3) ▲ 전주(1∼5) ▲ 광주(2∼5) ▲ 대구(1∼5) ▲ 부산(5∼8) ▲ 울산(2∼6) ▲ 창원(3∼6) ▲ 제주(7∼9)와 같겠다.





