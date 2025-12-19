[포토] 입장 밝히는 전재수 민주당 의원

통일교로부터 금품을 수수했단 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀으로 출석하며 입장을 밝히고 있다.







