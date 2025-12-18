본문 바로가기
구미시의회, 디자인 플랫폼 및 AI 도구 활용 교육 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.18 15:58

AI 활용 카드뉴스·홍보물 실습 중심 교육으로 의원 홍보 역량 제고

경북 구미시의회(의장 박교상)는 지난 17일 구미영상미디어센터에서 구미시의회 의원과 의회사무국 직원을 대상으로 디자인 플랫폼과 AI 기반 콘텐츠 제작 도구 활용 교육을 실시했다.

구미시의회 의원과 의회사무국 직원을 대상으로 디자인 플랫폼과 AI 기반 콘텐츠 제작 도구 활용 교육 중/구미시의회 제공

구미시의회 의원과 의회사무국 직원을 대상으로 디자인 플랫폼과 AI 기반 콘텐츠 제작 도구 활용 교육 중/구미시의회 제공

이번 교육은 급변하는 디지털 환경에 대응해 AI 도구에 대한 이해를 높이고, 실무 중심의 활용 역량을 강화해 의정활동과 정책 정보를 시민에게 보다 쉽고 효과적으로 전달하기 위해 마련됐다.


교육에서는 ▲의정 홍보 콘텐츠 기획 ▲템플릿 기반 의정활동 카드뉴스 만들기 ▲생성형 AI 및 각종 AI 도구를 활용한 홍보 활용법 등 실습 후 바로 활용할 수 있는 내용으로 강의가 진행됐다.

박교상 의장은 "빠르게 발전하는 AI와 디지털 시대에 맞춰 업무 효율성과 전문성을 높이기 위한 노력이 중요하다"며 "구미시의회는 앞으로도 변화하는 행정 환경에 발맞춰 실무 역량 강화를 위한 교육과 지원을 지속해서 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
