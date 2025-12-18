"감사의 마음 전하다" … 창원소방본부, 찾아가는 감동 나눔 콘서트 개최

소방대원과 함께하는 힐링·나눔의 무대



경남 창원소방본부는 18일 소방본부 대회의실에서 소방대원과 함께하는 '2025년 찾아가는 감동 나눔 콘서트'를 개최했다.

이번 콘서트는 재난 현장에서 헌신하는 소방공무원을 위로하고, 자기의 자리에서 묵묵히 일하는 직원들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

콘서트는 경남뮤지컬단 소속 CW그린쇼콰이어가 직접 소방본부를 찾아와 공연했다.

콘서트는 권안나 단장의 지휘 아래 CW그린쇼콰이어 공연을 시작으로 성기현 팝페라 가수의 공연과 경남리틀싱어즈의 합창을 마무리로 콘서트를 성황리에 마쳤다.

특히, 마지막 공연은 소방대원과 함께 '당신은 사랑받기 위해 태어난 사람'을 부르며 소방대원들에게 힘을 줄 수 있는 합창으로 마무리해 마음 따뜻한 추억의 장을 만드는 시간을 가졌다.

권안나 경남뮤지컬단장은 "시민의 생명을 지키는 소방대원에게 잠시나마 위로의 시간이 된 것 같아 정말 기쁘다"면서 "앞으로도 소방대원들과 함께하는 공연이 지속되길 바란다"고 말했다.

이상기 소방본부장은 "한 해 동안 각종 재난 현장에서 묵묵히 헌신한 대원들에게 감사와 위로를 전하고 싶다"면서 " 이번 감동 나눔 콘서트가 대원들에게 따뜻한 연말의 선물이 되기를 바란다"고 말했다.





