본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교보문고, 공군본부에 sam 1개월 구독권 2만 개 기증

서믿음기자

입력2025.12.18 12:01

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시가 2억원 상당
디지털 콘텐츠 81만건 이용 가능

교보문고가 공군본부와 손잡고 군 장병들의 독서 환경 개선과 자기계발 지원을 위해 '교보문고 sam 1개월 무제한 구독권' 2만 개를 기증했다고 18일 밝혔다.

교보문고·공군본부 제공

교보문고·공군본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 제공되는 sam 1개월 무제한 구독권을 통해 공군 현역 병사들은 전자책, 오디오북, 학술 논문 등 총 81만 건 이상의 디지털 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있다. 구독권 2만 개의 시가 가치는 약 2억원에 달한다.


이용자는 개인 스마트폰을 통해 교보문고 '교보eBook' 앱에 접속한 뒤 지급받은 핀 번호를 등록하면, 등록일 기준 1개월간 전자책과 오디오북을 무제한으로 이용할 수 있다. 별도의 기기 제약 없이 모바일 환경에서 간편하게 독서가 가능해 병영 내 휴식 시간 활용도를 높일 수 있는 것이 특징이다. 공군본부는 교보문고의 sam 서비스를 활용해 장병 맞춤형 모바일 독서 환경을 조성할 계획이다.

공군본부 관계자는 "이번 협력을 통해 장병들이 제한된 복무 환경 속에서도 양질의 지식 콘텐츠를 손쉽게 접할 수 있는 기반을 마련했다"며 "디지털 독서를 통해 자기계발과 정서적 안정은 물론, 공군이 지향하는 창의적·미래지향적 인재 역량 강화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


교보문고 관계자는 "이번 기증은 공군본부와 민간 플랫폼이 협력해 병영 디지털 독서 문화를 선도하는 첫걸음"이라며 "향후 교육·복지 분야 전반으로 디지털 독서 인프라를 지속적으로 확대해 지식 기반의 건강한 병영 문화 조성에 기여할 것"이라고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기