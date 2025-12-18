본문 바로가기
'비플레인' 운영사 모먼츠컴퍼니, 11월 매출액 100억 돌파

김철현기자

입력2025.12.18 10:48

수정2025.12.18 10:49

전년比 43% 증가
미국·아시아 전방위 성장

모먼츠컴퍼니는 지난 11월 월간 매출액이 100억원을 넘어서며 월간 기준 최대 실적을 달성했다고 18일 밝혔다. 이는 전년 대비 43% 증가한 수치다.

'비플레인' 운영사 모먼츠컴퍼니, 11월 매출액 100억 돌파
모먼츠컴퍼니는 스킨케어 브랜드 '비플레인'의 국내 유통 채널 주문이 증가하고 해외 판매량도 고르게 늘었다고 설명했다. 특히 미국 시장에서는 인플루언서 협업을 통한 인지도 확대에 힘입어 아마존과 틱톡샵에서 판매량이 많이 증가하며 전년 대비 10배 이상 성장했다. 비플레인은 향후 올리브영 미국을 시작으로 오프라인 채널까지 유통망을 넓힐 계획이다.


베트남에서는 신제품 '시카 PDRN' 라인이 출시 2주 만에 1만 개가 완판됐다. 이외에도 중국 광군절과 일본 메가와리 행사에서도 흥행하며 매출 성장에 기여했다.

국내에서는 지난 11월 진행된 무신사 '무진장 겨울 블랙프라이데이'에서 역대 최대 매출을 기록했다. 비플레인은 녹두, 시카테롤, 선뮤즈 등의 라인에서 클렌징, 토너패드, 스킨케어, 선케어 등의 K뷰티 제품을 전 세계 30여 개국에 선보이고 있으며 올해 해외 매출 비중이 55%까지 확대될 것으로 예상하고 있다.


정윤진 모먼츠컴퍼니 대표는 "올해는 해외 매출이 국내 실적을 상회하는 원년이 될 것"이라며 "2026년에는 국내 시장에서 리더십을 확고히 다지는 동시에 해외 사업에 과감한 투자와 실행력으로 지속적인 성장을 이루겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
