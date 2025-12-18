TIGER 반도체TOP10 ETF, 순자산 2조 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산이 2조원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 17일 종가 기준 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산은 2조1686억원으로 집계했다. 국내 주식형 반도체 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 반도체TOP10 ETF는 올해 하반기 들어 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감이 본격적으로 확산하며 빠른 속도로 자금이 유입되고 있다. 8월 말 이후 17일 현재 순자산 규모는 1조4609억원 증가했다. 같은 기간 국내 주식형 반도체 ETF 중 가장 큰 규모로 성장했다.

TIGER 반도체TOP10 ETF는 올해 증시 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하며, 이들을 포함한 국내 대표 반도체 기업 10종목에 투자한다. 인공지능(AI) 반도체, 고대역폭메모리(HBM), 디램 등 다양한 성장 테마를 하나의 포트폴리오로 묶어 국내 반도체 산업의 흐름에 가장 직접적으로 투자할 수 있다.

미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "현장에서 메모리 반도체 부족 현상으로 현물가격이 빠르게 상승하고 있다"며 "반도체 산업의 본격적인 성장 흐름에 참여하려는 투자자들의 수요도 많이 증가한 상황"이라고 말했다.

이어 "국내 대표 반도체 ETF인 'TIGER 반도체TOP10 ETF'는 앞으로도 한국 반도체 산업을 대표하는 핵심 투자 수단의 역할을 다할 것이다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



