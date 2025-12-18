본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

TIGER 반도체TOP10 ETF, 순자산 2조 돌파

박형수기자

입력2025.12.18 10:43

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산이 2조원을 돌파했다고 18일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 17일 종가 기준 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산은 2조1686억원으로 집계했다. 국내 주식형 반도체 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 반도체TOP10 ETF는 올해 하반기 들어 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감이 본격적으로 확산하며 빠른 속도로 자금이 유입되고 있다. 8월 말 이후 17일 현재 순자산 규모는 1조4609억원 증가했다. 같은 기간 국내 주식형 반도체 ETF 중 가장 큰 규모로 성장했다.


TIGER 반도체TOP10 ETF는 올해 증시 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하며, 이들을 포함한 국내 대표 반도체 기업 10종목에 투자한다. 인공지능(AI) 반도체, 고대역폭메모리(HBM), 디램 등 다양한 성장 테마를 하나의 포트폴리오로 묶어 국내 반도체 산업의 흐름에 가장 직접적으로 투자할 수 있다.


미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "현장에서 메모리 반도체 부족 현상으로 현물가격이 빠르게 상승하고 있다"며 "반도체 산업의 본격적인 성장 흐름에 참여하려는 투자자들의 수요도 많이 증가한 상황"이라고 말했다.

이어 "국내 대표 반도체 ETF인 'TIGER 반도체TOP10 ETF'는 앞으로도 한국 반도체 산업을 대표하는 핵심 투자 수단의 역할을 다할 것이다"고 설명했다.

TIGER 반도체TOP10 ETF, 순자산 2조 돌파
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기