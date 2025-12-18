유유헬스케어, 사회공헌 기부금 전달식

유유헬스케어가 제2공장 착공을 기념해 강원특별자치도 횡성군에 사회공헌 기부금 1000만원을 전달했다고 18일 밝혔다.

유유헬스케어의 사회공헌 기부금은 횡성군 사회복지협의회를 통해 관내 취약계층 및 보육원 보호 종료 18세 이상 청소년들에게 사용될 예정이다.

유유헬스케어 사회공헌 기부금 전달식에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 유유헬스케어 AD 원본보기 아이콘

유유헬스케어는 지난 11월 횡성군에 연간 200억원 규모 생산이 가능한 제2공장 착공을 진행했다. 건강기능식품 산업 성장세에 따라 보다 다양한 제형의 생산 라인을 확보하기 위한 제2공장이 완공되면 기존 1공장과 함께 도합 연 700억 규모의 건강기능식품 생산이 가능하게 된다.

유유헬스케어는 최근 필리핀 및 몽골 파트너사와 건강기능식품 공급계약을 체결했으며, 현지 등록 절차를 진행 중이다. 또한 지난 3일 강원 경제의 미래를 선도하는 백년기업에 선정된 바 있다. 강원특별자치도 백년기업 선정은 도내 20년 이상의 장수기업 중 경영 능력이 우수하고 기술 혁신 노력과 지역경제 기여도가 높은 기업을 발굴해, 강원을 넘어 대한민국을 대표하는 기업으로 육성하고자 하는 목적으로 진행되고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



