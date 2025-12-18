원/달러 환율이 고공행진을 이어가고 있는 가운데 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 이날 원/달러 환율은 2.5원 내린 1477.3원에 장을 시작했다.
꼭 봐야할 주요뉴스"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역
[포토] 심각한 딜링룸
2025년 12월 18일(목)
