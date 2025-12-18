본문 바로가기
합천군, 지역건설업체와 상생 … 하도급 수주 지원 평가 최우수기관 선정

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.18 08:56

특별조정교부금 1억3000만원 확보

경남 합천군은 경남도가 실시한 '2025년 지역건설업체 하도급 수주 지원 평가'에서 군부 '최우수기관'으로 선정되는 성과를 거두었다. 이에 따라 합천군은 도지사 기관 표창과 함께 특별조정교부금 1억 3000만원을 확보하게 됐다.

합천군청 전경.

합천군청 전경.

이번 평가는 도내 전체 시·군을 대상으로 지역 건설업체의 하도급 수주 확대 실적과 지원체계 운영 등을 종합 평가한 것으로, 지역업체 하도급 수주실적, 하도급 기동팀 운영 등 정량적 평가와 부서 간 협력체계, 신규시책 추진 등 정성적 평가로 이뤄졌다.


합천군은 지역 건설업체의 경쟁력 제고와 하도급 실적 확대를 위해 체계적인 지원정책과 현장 중심의 행정을 펼쳐, 지역 업체들이 더 많은 수주 기회를 확보할 수 있도록 한 점에서 높은 점수를 받았다.

군 관계자는 "하도급 수주 확대를 위한 맞춤형 지원과 현장 중심의 협력 체계가 좋은 결실을 본 만큼, 앞으로도 지역 기업들과 함께 성장하는 공정하고 지속 가능한 건설 환경 조성과 건설산업 활성화에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
