대구국세청, 저소득층에 연탄 3000장 전달…"나눔 문화 확산에 앞장"

대구지방국세청(청장 민주원)은 16일 대구 달서구 일대에서 '사랑의 연탄 나눔 봉사활동'을 실시하고 연탄 3000장을 취약계층에 전달했다.

이번 연탄 나눔 봉사에 전달한 연탄 3000장의 기부 재원은 주위 어려운 이웃을 향한 대구지방국세청 전 직원의 마음을 담은 자발적 모금 행사로 마련됐다.

대구국세청 직원들이 대구 달서구 저소득층에 연탄 3000장을 전달하고 있다. AD 원본보기 아이콘

한편, 이날 봉사활동에는 민주원 청장을 비롯해 지방청 직원 등이 참여해 가파른 골목길을 오가며 직접 연탄을 배달하는 등 따뜻한 손길을 더했다.

민주원 대구국세청장은 "작은 정성이지만 어려운 이웃들이 건강하고 따뜻한 겨울을 보내는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다"며 "앞으로도 지역사회 곳곳의 소외계층에게 온정을 나누는 다양한 사회공헌활동을 실시해 나눔과 배려의 문화를 확산시키는데 앞장서겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>