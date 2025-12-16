본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구국세청, 저소득층에 연탄 3000장 전달…"나눔 문화 확산에 앞장"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.16 16:18

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구지방국세청(청장 민주원)은 16일 대구 달서구 일대에서 '사랑의 연탄 나눔 봉사활동'을 실시하고 연탄 3000장을 취약계층에 전달했다.


이번 연탄 나눔 봉사에 전달한 연탄 3000장의 기부 재원은 주위 어려운 이웃을 향한 대구지방국세청 전 직원의 마음을 담은 자발적 모금 행사로 마련됐다.

대구국세청 직원들이 대구 달서구 저소득층에 연탄 3000장을 전달하고 있다.

대구국세청 직원들이 대구 달서구 저소득층에 연탄 3000장을 전달하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

한편, 이날 봉사활동에는 민주원 청장을 비롯해 지방청 직원 등이 참여해 가파른 골목길을 오가며 직접 연탄을 배달하는 등 따뜻한 손길을 더했다.

민주원 대구국세청장은 "작은 정성이지만 어려운 이웃들이 건강하고 따뜻한 겨울을 보내는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다"며 "앞으로도 지역사회 곳곳의 소외계층에게 온정을 나누는 다양한 사회공헌활동을 실시해 나눔과 배려의 문화를 확산시키는데 앞장서겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

"2035년까지도 석유 수요 유지될 것…정유 경쟁력 키워야"

새로운 이슈 보기