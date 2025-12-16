본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

“재미로 쐈다” 새총 쇠구슬에 교회·아파트 유리창 파손한 60대

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.16 16:05

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구서 60대 남성 범행
교회 현관문·인근 아파트 피해
경찰, 특수재물손괴 혐의 입건

Grok 생성 이미지.

Grok 생성 이미지.

AD
원본보기 아이콘

새총으로 쇠 구슬을 발사해 교회와 아파트 유리창을 잇달아 파손한 60대가 경찰에 붙잡혔다.


광주 북부경찰서는 16일 특수재물손괴 혐의로 60대 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 23일 오후 9시쯤 광주 북구 삼각동 한 도로에서 새총으로 쇠 구슬 3발을 발사해 교회 현관문과 인근 아파트 유리창을 파손한 혐의를 받고 있다.


피해자 신고를 접수한 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 A씨를 특정했다. A씨는 경찰 조사에서 "인터넷에서 새총을 구매해 재미로 쐈다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.


경찰은 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 위한 '옵션' 생겼다 택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

차기 삼성 준감위, 이르면 이달 중 윤곽 나올 듯…이찬희 연임 유력

새로운 이슈 보기