광무, 주주가치 제고 위해 51억 규모 자사주 소각…M&A·신사업 추진

코스닥 상장사 광무 광무 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,020 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,095 2025.12.16 개장전(20분지연) 관련기사 중앙첨단소재, 선제적 질권 해지 단행…"미래 성장 자신감"광무, 이피캠텍 주식 또 샀다…'한달새 10만주 매입'광무, 이피캠텍 지분 추가 인수…이차전지 사업 주도권 확보 본격화 전 종목 시세 보기 close 가 주주가치 제고 및 책임경영 실천의 일환으로 자사주 소각을 결정했다.

광무는 보유 중인 자사주 175만5962주를 소각하기로 했다고 16일 밝혔다. 이 결정은 전일(15일) 오전 열린 이사회에서 출석한 이사 전원의 찬성으로 의결됐다.

이번 소각은 지난 4월 한국투자증권과의 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 173만6962주와 기존 보유 주식 1만9000주를 대상으로 하며, 발행주식 총수의 2.8%에 해당한다. 소각 예정 금액은 약 51억4781만원이며, 소각일은 오는 23일로 예정돼 있다. 소각 후 발행주식 총수는 6187만9864주로 줄어들 예정이다. 자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주가 탄력성과 주당순이익(EPS)을 개선하는 대표적인 주주 친화적 정책으로 꼽힌다.

광무는 "주주가치 및 기업가치 제고를 목적으로 자사주 소각을 시행하며 자본금의 감소 없이 발행주식 총수만 줄어드는 것"이라고 설명했다.

회사는 주주가치 제고와 성장 투자를 병행해 재무 안정성을 모두 충족하는 균형 잡힌 경영을 실천하고 있다. 최근 대주주가 협진으로 변경됐고 9월에 선임된 우승용 신임 대표를 중심으로 수익구조 개선을 위한 인수합병(M&A) 및 신사업 진출 등 실질적인 수익성 확보를 위한 방안을 적극적으로 추진하고 있다.

M&A 및 신규 사업 진출을 위한 재원은 충분하다. 3분기 말 기준 즉시 현금화가 가능한 유동자산은 약 1628억원 수준이다. 이 중 금융기관 예치금과 금융자산을 합산한 현금성 자산은 1249억원, 타법인 상장주식은 379억원에 달한다.

우승용 광무 대표는 "이번 자사주 소각은 주가 저평가 해소를 위한 강력한 의지의 표현이며, 올해 진행된 자사주 매입과 소각은 일회성 조치에 그치지 않고 앞으로도 지속적으로 하고자 노력할 것"이라고 밝혔다. 이어 "재무 안정성을 바탕으로 사업 경쟁력과 성장 모멘텀을 계속해서 강화해 나갈 것"이라고 강조했다. 또한 "최대주주 변경 이후 경영 안정성을 높이고 다양한 리스크를 해소하는 중"이라며 "내년 초 사업구조 재편 및 사업 다각화를 통해 안정적인 거래처와 영업이익 구조를 구축할 계획"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>