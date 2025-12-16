경기도, 도정소식 전할 '기회기자단' 모집…내년 1월9일까지

경기도가 다양한 도내 소식을 취재해 도민들에게 전달할 '기회기자단'을 이달 16일부터 내년 1월9일까지 모집한다.

기회기자단은 '기회수도 경기도의 곳곳에 숨겨진 다양한 기회를 발굴해 도민에게 널리 알린다'는 취지로, 다양한 도정 소식과 지역 현안을 도민 눈높이에서 취재하고 이를 기사·사진·영상 등 다양한 콘텐츠로 제작해 알리는 역할을 한다.

지원 대상은 경기도 정책 및 다양한 소식에 관심 있는 경기도민으로 ▲꿈나무기자단(2014~2016년생 초등학생 및 동일 연령대 학교 밖 청소년) ▲청소년부(경기도 거주 2008년 1월 1일 이후 출생 청소년 또는 도내 중·고등학교 재학생) ▲대학생부(경기도 거주 대학생 또는 도내 대학교에 재학생 ▲일반부(경기도 거주 2008년 1월 1일 이전 출생 성인 또는 경기도 내 직장 재직자)로 나뉜다.

희망자는 지원서와 지정 주제 취재 기사 1편을 작성해 온라인 접수하면 된다.

자세한 지원 방법은 경기도 누리집과 경기도 공식 블로그(http://blog.naver.com/gyeonggi_gov)에서 확인할 수 있다.

경기도는 내년 1월 220명 안팎의 기자단을 선발해 블로그를 통해 발표한다.

선발된 기자단은 내년 2월 발대식을 시작으로 연말까지 약 11개월간 활동하게 된다. 주요 활동은 도정 취재, 현장 탐방, 팸투어 참여 등이다. 연말에는 우수 기자 시상과 연말 도지사 상장 수여 등 다양한 혜택이 주어진다.

김원명 경기도 홍보기획관은 "기회기자단은 단순한 취재를 넘어 도정을 직접 경험하고 생생하게 전달하는 도민 참여형 프로젝트"라며 "다양한 세대와 분야, 지역을 고루 아우르는 기회기자단이 실질적인 도민의 목소리를 대변하고 다채로운 시각으로 도정을 깊이 있게 전달할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



