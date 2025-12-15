본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

'2029년 공학 전환' 동덕여대, '동덕대' 등으로 교명 변경 추진

권현지기자

입력2025.12.15 18:51

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'동덕여대 발전계획 설명회'서 밝혀

2029년 남녀공학 전환을 추진 중인 동덕여대가 '동덕대' 등으로 교명을 변경할 계획이라고 15일 밝혔다.


동덕여대는 이날 100주년기념관 강당에서 '동덕여대 발전계획 설명회'를 열고 학생과 교직원, 동문에게 남녀공학 전환 계획을 공유했다.

학교 측은 동덕대 등 다양한 후보를 놓고 교명 변경을 추진할 것이며 여성의 교육을 강조한 창학정신을 새롭게 공표하고 AI공학·생명바이오공학 전공을 신설하겠다고 말했다.


동덕여대는 공학 전환 문제를 논의하기 위해 지난 6월 공학전환공론화위원회를 꾸린 바 있다. 공론화위가 공학 전환을 권고하면서 김명애 총장은 지난 3일 2029년부터 남녀공학으로 전환하겠다는 방침을 공식화했다. 현재 대학원 및 한국어문화 전공에서만 남학생을 모집하고 있으나, 전환이 완료되면 학부 및 대학원 전 전공에 대해 남녀 구분 없이 신입생을 모집할 예정이다.

'2029년 공학 전환' 동덕여대, '동덕대' 등으로 교명 변경 추진
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기