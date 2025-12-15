코리아디펜스인더스트리, 2200억 투입 영주에 최첨단 방위산업 공장 건설

경북도·영주시와 양해각서

부지 37만평, 2031년 준공

경북도와 영주시는 15일 영주시청 강당에서 이철우 경북지사, 유정근 영주시장 권한대행, 임종득 국회의원, 박성만 경북도의회 의장, 김병기 영주시의회 의장, 정정모 ㈜코리아디펜스인더스트리 대표 등 20여명이 참석한 가운데 ㈜코리아디펜스인더스트리와 경상북도·영주시 간 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약은 영주시 투자유치 중 역대 최대 규모인 약 122만㎡(37만평) 부지를 활용한 제조업 투자로, 영주가 국가 전략산업인 방위산업의 중심지로 도약하는 전환점이 될 전망이다.

정정모, 코리아디펜스인더스트리 대표(중앙)가 투자양해각서를 체결한 뒤 이철우 경북지사(왼쪽)와 유정근 영주시장 권한대행과 함께 기념촬영을 하고 있다.

㈜코리아디펜스인더스트리는 한화 방산사업부 출신 인력이 분할해 설립한 기업으로, 다연장 230mm 유도탄과 무유도탄, 신관·탄두 등 핵심 무기체계를 양산하고 드론과 공병 탄약을 개발하며 국내외 주요 업체와 긴밀히 협력하고 있다.

㈜코리아디펜스인더스트리는 '국가 안보를 책임지는 대표 기업이 되겠다'는 목표 아래 세종(본사), 대전·보은·구미(공장)에 자리 잡으며, 2025년 기준 전년도 2917억원 대비 106.9% 증가한 6035억원의 매출이 예상되는 등 국내 방위산업의 신흥 강자로 떠오르고 있다.

이번 2200억원 투자를 통해 2025년부터 2031년까지 영주시 문수면에 최첨단 방위산업 공장을 조성해 약 400명의 일자리를 창출할 계획으로 650명 이상의 정주 인구 증가, 2000명 이상의 건설 인력 고용 유발, 지방세수 263억원 증가, 생산유발효과 약 4155억원이 예상돼 침체된 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 보인다.

이번 투자는 영주가 추진중인 드론 실기시험평가센터, 항공정비 및 군사 인력양성 기반 국가산단 조성사업과 연계돼 첨단 국방산업 도시로 도약하는 핵심 계기가 될 것으로 기대된다.

특히 방산 분야는 생산-물류-시험평가-연구개발 전 주기 산업의 집적 효과가 크기 때문에, 코리아디펜스인더스트리의 입지는 영주·안동·예천을 중심으로 한 경북 북부권 산업벨트 활성화의 마중물이 될 전망이다.

이 사업은 국방과학연구소(ADD), 한국무기체계안전협회 등 정부 전문기관과 협력해 안정성 검토 및 안전진단 실시를 토대로 추진되며, 주민 우려 해소를 위해 관련 규정 준수·모니터링·안전대책 마련 등 최고 수준의 안전관리를 적용할 계획이다.

정정모 ㈜코리아디펜스 인더스트리 대표이사는 "영주 공장 신설을 통해 생산능력을 대폭 확대하고, 글로벌 수준의 방산 생산기지를 구축하여 국가 전략산업 발전에 이바지하겠다"고 밝혔다.

이철우 경북지사는 "어려운 경제 여건에도 영주 투자를 결정해 준 정정모 대표와 임직원들에게 깊이 감사드린다"며 "영주는 드론·항공·방산이 결합한 첨단 국방산업 도시로 성장하고 있으며, 이번 투자는 북부권 제조 생태계 확장과 지역 인구 유입에 결정적 역할을 할 것"이라며 "기업이 불편하지 않도록 최선을 다해 지원하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



