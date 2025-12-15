본문 바로가기
'비화가야 지배자 무덤’ 창녕 계성고분군 발굴현장 공개

영남취재본부 주소은기자

입력2025.12.15 14:00

오는 17일 오후 2시 현장설명회 개최

경남 창녕군과 경남연구원은 오는 17일 오후 2시 발굴조사 현장(계성면 계성리 산98번지)에서' 창녕 계성 고분군 10·11호분 발굴조사' 현장 설명회를 개최한다.


창녕 계성 고분군은 세계유산으로 등재된 창녕 교동과 송현동 고분분과 함께 창녕의 고대국가 비화가야의 성립과 발전과정을 보여주는 중요한 유적으로, 역사적 가치와 중요성을 인정받아 2019년 국가지정문화유산 사적으로 지정됐다.

‘비화가야 지배자 무덤’ 창녕 계성고분군 발굴현장 공개. 창녕군 제공

'비화가야 지배자 무덤' 창녕 계성고분군 발굴현장 공개. 창녕군 제공

사적 지정 이후 고분군을 복원·정비하기 위해 국가유산청 국가유산 보수정비사업으로 2023년부터 2025년까지 3차에 걸쳐 발굴조사가 진행 중이며, 다른 지역에서는 볼 수 없는 독특한 형태의 무덤 구조가 확인되어 계성고분군 축조집단의 성격에 대해 많은 논의가 있었다.

이번 조사에서 확인된 10호분은 계성 고분군 중심 능선 끝자락에 있는 대형의 봉토를 가진 가야 고분이다. 10호분은 조사 결과 길이 13.5m, 너비 6.3m, 높이 2.8m의 나무 뚜껑을 한 대형석곽묘로, 주곽(주인공 안치공간)과 부곽(유물 부장공간)을 따로 구성해 축조되어 있다.


대형의 석곽묘와 봉토를 축조하기 위해 목가구조(木架構造) 공법, 봉토 구획 성토 등 당시 최고 수준의 고분 축조 기술을 이용한 것으로 확인됐다. 출토유물로는 금동으로 장식한 말갖춤새를 비롯하여 쇠투겁창, 철도끼 등의 철기류가 확인되었고, 부곽에는 굽다리접시, 항아리 등의 토기류가 발 디딜 틈도 없이 확인됐다.

‘비화가야 지배자 무덤’ 창녕 계성고분군 발굴현장 공개. 창녕군 제공

'비화가야 지배자 무덤' 창녕 계성고분군 발굴현장 공개. 창녕군 제공

특히 도굴로 인해 일부 편으로만 출토되었지만, 금동관편이 출토돼 당시 최고지배자급의 무덤임을 확인케 했다.


이번 창녕 계성 고분군 발굴조사는 5세기 후반 비화가야 지배자의 권력과 위상을 엿볼 수 있는 계기가 되며, 우수한 고분 축조 기술을 구체적으로 확인한 점에서 의의가 있다.

창녕군은 이번 현장 설명회를 통해 창녕 비화가야에 대한 국민적 이해와 관심을 높이고, 향후 조사·보존 방향에 대한 사회적 공감대를 형성할 것으로 기대하고 있다.


현장 설명회는 별도의 신청 없이 누구나 자유롭게 참여 가능하며, 자세한 사항은 창녕군 문화예술과 국가유산팀으로 문의하면 된다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
