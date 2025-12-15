본문 바로가기
속초시, 2026년 모범음식점 97개소 선정

이종구기자

입력2025.12.15 09:06

강원도 속초시가 2026년 모범음식점 97개소를 최종 선정했다.

속초시청 전경.

속초시청 전경.

모범음식점은 위생적인 식단 개선과 친절 서비스 수준 향상을 위해 추진된다. 총 109개소가 신청했으며, 음식점의 위생 상태와 서비스 수준, 음식의 맛 등을 종합 평가하고 '좋은 식단 이행 기준'에 따른 현장 심사와 음식문화개선운동추진위원회의 심의를 거쳐 97개소가 선정됐다.


신규로 지정된 업소는 총 16개소다. 시에서는 이 중 지정 기준과 운영 여건 등을 종합적으로 고려해 상위 4개소인 ▲방가네소고기국밥(교동) ▲차이칸(교동) ▲설악본가정육식당(조양동) ▲설악산로한우(도문동)를 현판 전달 대상 업소로 선정했다.

대상 업소 4개소에 대한 전달식은 15일 진행됐다. 시는 2026년 모범음식점으로 선정된 전체 97개소에 대한 표지판 제작과 배부를 12월 19일까지 완료될 예정이다.


한편, 모범음식점으로 선정된 업소에는 매 분기 상·하수도 사용요금(사용량의 30%) 지원과 쓰레기 종량제 봉투 제공, 각종 언론매체 및 시 누리집을 통한 홍보 등 다양한 혜택이 부여된다.


이병선 속초시장은 "이번 모범음식점 선정이 지역 주민과 관광객 모두가 위생적이고 품질 높은 음식을 안심하고 즐길 수 있는 외식 환경 조성에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
