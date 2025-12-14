본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 고위직 대상 폭력예방교육 실시…'안전하고 신뢰받는 조직문화' 강조

이종구기자

입력2025.12.14 11:57

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 12일 도청 별관 대회의실에서 고위직 간부 공무원을 대상으로 폭력예방교육을 실시했다고 14일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 교육에는 여중협 행정부지사를 비롯해 실국장 및 산하기관장 등 약 60명이 참석했으며, 조직 내 성비위 예방을 위해 리더가 갖추어야 할 책임감과 감수성을 강화하는 데 중점을 두고 추진됐다.


교육 강사는 한국범죄학연구소 선임연구위원이자 한국범죄학회 수석이사인 민수진 박사가 맡아, 실제 사례를 기반으로 공직사회에서 관리자가 수행해야 할 역할과 리더십의 중요성 등을 다각적으로 설명했다.

여중협 행정부지사는 "성희롱·성폭력 문제는 개인의 존엄을 침해하는 것을 넘어 조직의 신뢰와 품격을 무너뜨리는 중대한 사안"이라며, "간부 공무원들의 작은 실천과 관심이 안전하고 신뢰받는 조직문화를 만들어가는 출발점"이라고 강조했다.


강원특별자치도는 앞으로도 고위직뿐만 아니라 전 직원을 대상으로 실효성 있는 예방교육을 지속 확대해, 건전하고 책임 있는 공직문화 조성에 더욱 힘쓸 계획이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100억은 있어야 부자지"…10억 자산가들이 꼽은 내년 투자처는 "100억은 있어야 부자지"…10억 자산가들이 꼽은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 냈는데" 메시 보러 온 인도팬들 난동…왜?

호주 세계 첫 청소년 'SNS 셧다운' 실시…전세계 확산 조짐

美 '아이비리그' 브라운대학서 총격…최소 2명 사망

송년회 2차 단골 안주…'나가사키 짬뽕'이 중국음식?

아기 기저귀 갈던 엄마에 흉기 휘두른 정신질환자…뉴욕 백화점 '발칵'

Z세대가 꼽은 일하고 싶은 회사, SK하이닉스·삼성전자 말고 '이곳'

정용진 회장, 밴스 부통령 주최 '성탄절 만찬'…美 AI 수출 협력 논의

새로운 이슈 보기