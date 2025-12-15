본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

한경협 국제경영원, '생성형 AI' 실습 아카데미 개설

장희준기자

입력2025.12.15 06:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기업 실무역량 강화 지원

한국경제인협회 부설 국제경영원은 '생성형 인공지능(AI) 활용 아카데미'를 내달 21일부터 시작한다고 14일 밝혔다. 해당 과정은 기업 현장에서 생성형 AI의 활용 범위가 확대되는 데 따라 실무자가 다양한 업무 단계에서 AI 기반 도구를 직접 다뤄보고 적용해볼 수 있도록 실습 중심으로 구성됐다.


서울 여의도 한국경제인협회에서 입주사 직원들이 이동하고 있다. 강진형 기자

서울 여의도 한국경제인협회에서 입주사 직원들이 이동하고 있다. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

첫 회차는 내달 21일 오후 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 전용 강의장에서 진행되며 참가자는 ▲AI 기반 문서 요약·정리 ▲보고서·기획안 자동 생성 ▲이미지·문서 콘텐츠 제작 ▲업무 프로세스 자동화 실습 등 실제 직무에서 바로 적용 가능한 기술을 체계적으로 학습하게 된다. 동일한 실습형 커리큘럼을 3·6·9·11월에도 추가 개설해 기업 실무자가 주기적으로 학습할 수 있도록 지원할 예정이다.

주현철 한경협 국제경영원 CEO교육실장은 "올해 교육 과정에선 '업무 단계에서 바로 적용할 수 있다'는 점이 장점으로 꼽혔다"며 "기업 내부에서도 AI 활용 역량을 체계적으로 키우려는 움직임이 뚜렷해지고 있어, 내년에는 실습 비중을 더욱 강화하고 최신 업데이트까지 즉시 반영할 예정"이라고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소

'지드래곤 콘서트' 암표 거래 시도한 중국인들 적발

'잘나가는' 조미김, 날개도 달까…美 수출관세 면제

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력

만원 열차 바닥에 앉은 英 공주…소탈한 모습에 '깜짝'

"日 대지진 발생 시 20만명 사망 추정"…여행갈 때 '이것' 챙겨야

새로운 이슈 보기