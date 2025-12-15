한경협 국제경영원, '생성형 AI' 실습 아카데미 개설

기업 실무역량 강화 지원

한국경제인협회 부설 국제경영원은 '생성형 인공지능(AI) 활용 아카데미'를 내달 21일부터 시작한다고 14일 밝혔다. 해당 과정은 기업 현장에서 생성형 AI의 활용 범위가 확대되는 데 따라 실무자가 다양한 업무 단계에서 AI 기반 도구를 직접 다뤄보고 적용해볼 수 있도록 실습 중심으로 구성됐다.

서울 여의도 한국경제인협회에서 입주사 직원들이 이동하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

첫 회차는 내달 21일 오후 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 전용 강의장에서 진행되며 참가자는 ▲AI 기반 문서 요약·정리 ▲보고서·기획안 자동 생성 ▲이미지·문서 콘텐츠 제작 ▲업무 프로세스 자동화 실습 등 실제 직무에서 바로 적용 가능한 기술을 체계적으로 학습하게 된다. 동일한 실습형 커리큘럼을 3·6·9·11월에도 추가 개설해 기업 실무자가 주기적으로 학습할 수 있도록 지원할 예정이다.

주현철 한경협 국제경영원 CEO교육실장은 "올해 교육 과정에선 '업무 단계에서 바로 적용할 수 있다'는 점이 장점으로 꼽혔다"며 "기업 내부에서도 AI 활용 역량을 체계적으로 키우려는 움직임이 뚜렷해지고 있어, 내년에는 실습 비중을 더욱 강화하고 최신 업데이트까지 즉시 반영할 예정"이라고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>