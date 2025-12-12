영주시, ‘청년정책 기본계획’ 최종보고회 개최

일자리·주거·복지·문화 분야 맞춤형 청년정책 로드맵 확정

경북 영주시는 지난 12일 시청 제1회의실에서 '영주시 청년정책 기본계획 수립 용역 최종보고회'를 개최했다.

영주시가 '청년정책 기본계획' 최종보고회를 갖고 있다. 영주시 제공

이번 보고회는 '영주시 청년기본 조례'에 따라 5년마다 수립하는 법정계획인 '청년정책 기본계획(2026∼2030)'의 완성도를 점검하고, 연구 성과와 정책 과제를 확정하기 위해 마련됐다.

보고회에는 유정근 영주시장 권한대행을 비롯해 관계 부서장, 영주시의회 의원, 청년정책위원회 위원, 청년정책협의체 회원 등 20여명이 참석해 계획안의 주요 내용을 공유했다.

용역 수행기관인 태흥이앤씨는 지난 6월부터 진행해 온 청년 실태조사 결과와 중간보고회에서 수렴한 의견을 토대로 마련한 최종 계획안을 발표하며, 참석자들과 함께 추진 전략과 실행 방안에 대한 심도 있는 논의를 이어갔다.

특히 이번 계획안에는 지역 청년들의 현실적 요구가 반영된 일자리, 주거, 복지, 문화 등 분야별 맞춤형 정책이 구체적으로 제시, 정책의 실효성을 높이기 위한 단계별 로드맵도 포함됐다. 이는 지역 청년들의 삶의 질 향상과 안정적인 정착을 지원하기 위한 중장기 전략으로 평가된다.

시는 이번 용역 결과를 바탕으로 '영주형 청년정책'의 체계를 구축하고, 청년들이 체감할 수 있는 실질적인 정책을 내년부터 본격적으로 추진해 나갈 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 "이번 기본계획은 향후 5년 동안 영주시 청년정책의 방향을 제시하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "확정된 정책들을 차질 없이 실행해 청년들이 영주에서 안정적으로 정착하고 꿈을 실현할 수 있는 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



