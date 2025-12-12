본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

대통령실

李대통령 "LH가 직접 택지 개발해야…공공임대는 역세권에"

임철영기자

입력2025.12.12 16:09

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"역세권에 공공임대 주택 지으면, 임대보증금도 올려 재정에도 도움"

이재명 대통령이 공공 임대 주택 사업을 역세권 같은 좋은 지역에 하라고 주문했다. 공공임대라고 하면 생활이 어려운 사람이 사는 '싸구려' 이미지를 떠올리는데, 이를 근본적으로 개선해야 한다는 것이다. 또한 택지 개발 과정에서 민간에 위탁하기보다 한국토지주택공사(LH) 등 공공기관에서 자체 개발을 하라고 지시했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 12일 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 및 산하 공공기관 업무보고에서 "LH 등에서 공급한 사례를 보면 제일 좋은 자리에 일반 분양 주택을 짓고, 공공 임대 주택은 구석에 있는 안 좋은 장소에 몰아서 짓는다"면서 이같이 언급했다.


그러면서 이 대통령은 "사람들이 공공 임대하면 떠올리는 게 싸구려·어려운 사람이 모여 사는 곳 등을 떠올릴 수밖에 없다. 이러니 (공공임대주택)을 좋아할 리 없다"고 말했다.

역세권에 공공임대 주택을 지으면 보증금을 더 높게 받을 수 있어 재정적인 손해도 막을 수 있다고 했다. 또한 LH 등 공공기관이 택지 개발을 직접 해야 한다고 강조했다.


이 대통령은 "역세권에 공공임대 주택을 짓고, 중산층도 살 수 있도록 25~30평으로 넓게 지으라"면서 "적정한 평수로 지으면 임대 보증금도 더 높게 받을 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "재정적 손해도 막을 수 있는 방법"이라고 부연했다. 이어 "수도권에서는 민간 업체들의 입찰 경쟁이 엄청나다"며 "좋은 곳은 공공에서 직접 개발해야 한다"고 재차 강조했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세에 시골까지 불티난 日 중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기