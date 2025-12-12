이 대통령 "국토 업무 부정부패 상당히 많아…공정·투명한 권한 중요"

12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령이 참석한 국토교통부 업무보고가 진행되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 12일 국토교통부 업무보고에서 "여러분이 맡은 영역이 워낙 중요하다 보니 부정부패 요소가 상당히 많다"고 지적했다.

이 대통령은 이날 세종 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토부 업무보고에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "(국토부 업무에) 위험 요인이 많다. 실제 사고가 좀 난다"면서도 "그런 부분들이 앞으로 문제 되지 않게 하는 게 중요할 듯하다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "정치 행정의 가장 본질적 역할이 자원을 분배하는 것 아니냐"라며 "어디에다가 다리를 놓을 건지, 어디에다가 공장을 배치할 건지, 어떤 땅을 개발할 건지 이게 전부 국민들의 일상적인 삶뿐만 아니라 재산에도 크게 영향을 미치는 영역"이라고 설명했다.

그러면서 "그러다 보니 공정하고 투명한 권한 행사가 다른 어느 영역보다 중요한 부분이 바로 국토부 업무영역인 것 같다"고 부연했다.

그는 "새로운 마음으로 더 높은 사명감, 더 공정한 마인드, 더 투명한 절차로 업무를 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드린다"고 당부했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



